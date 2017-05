Hareide om bistandsrapport: – Skremmende

UD fant gjennomgående svakheter da de tok en stikkprøvekontroll av 13 bistandsavtaler. KrF-leder Knut Arild Hareide (KrF) mener det må tas grep.

Granskingen av de norske bistandsavtalene kommer som et resultat av VGs avsløringer rundt UDs tildelinger til konsulentselskapet ILPI. Etter å ha kontrollert 13 bistandsavtaler, kom i dag UD-rapporten som viser gjennomgående svakheter i avtalene.

– Slik jeg oppfatter rapporten er det snakk om omfattende praksisbrudd eller dårlig praksis. Da er det grunn til å tro at man vi finne flere brudd hvis man undersøker dette grundigere, sier professor Rune Jansen Hagen ved Universitetet i Bergen.

– Det er skremmende hvordan UD selv kommer ut av sin egen evaluering av hvordan de har håndtert norske bistandsmidler, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Bakgrunn: Dette er UD-rapporten som fant gjennomgående svakheter

– Kunne fått mer bistand for pengene



I desember i fjor beordret utenriksminister Børge Brende Sentral kontrollenhet i UD om å granske norske tilskuddsavtaler. Det er avtaler hvor den som mottar bistanden får penger uten å måtte konkurrere i en anbudsprosess.

UDs konklusjon er at lover og regler er tilstrekkelige. Men gjennomgangen viser utfordringer med å faktisk etterleve regelverket.



– Det bildet som tegnes er at dårlig saksbehandling er et gjennomgående problem. At man ikke tar grundige nok vurderinger før man inngår avtalene, slik at de inngås på mangelfullt eller feil grunnlag. Det er antagelig slurv og tidspress som fører til at midlene ikke brukes så fornuftig som de bør, sier professor Jansen Hagen.

Les også: UD avgjorde millionbevilgning seks uker før søknadsfristen

Han sier det er alvorlig at «man har såpass dårlig styring med budsjettet».

– Vi må ikke glemme at disse pengene kunne vært brukt på noe annet. Hovedproblemet er sånn sett at man kunne fått mer bistand for pengene ved å bruke en annen leverandør eller sørget for bedre konkurranse om oppdragene, sier Jansen Hagen.

– Det er grunn til å ta grep



KrF-leder Hareide mener at håndtering av bistandsmidler må løftes ut av Utenriksdepartementet, og foreslår at Norad gis økt kapasitet for å overta dette viktige arbeidet.

Han mener at ordvalget «gjennomgående svakheter» tyder på at det er strukturelle feil i hvordan pengene er behandlet:

– Det er nå grunn til å ta grep. Allerede før VGs meget nyttige avsløringer av UDs behandling av bistandsmidler, foreslo KrF at bistandsmidlene burde overtas av Norad. Vi vil nå søke å få flere partier med på en slik endring. Samtidig vil det være naturlig at Norads leder går inn i UDs ledelse og rapporterer direkte til utenriksministeren, som vil ha den politiske styringen, sier Hareide.

Han mener i tillegg at det igjen bør opprettes en egen utviklingsminister, slik vi hadde under forrige regjering, for å ivareta dette viktige området

– Når stikkprøvekontrollen avdekker så mange feil og mangler, kan det tyde på at vi bør ha en grundigere gjennomgang av avtaler man har inngått de siste årene. Det virker som det er omfattende praksisbrudd, selv om regelverket er bra nok, sier professor Jansen Hagen.

VG-spesial: Millionærer på bistand