Flyr business class på bistandspenger

Med UDs godkjennelse reiser de private ILPI-konsulentene jorden rundt på business class. Billettene betales over det norske bistandsbudsjettet.

VG fortalte denne uken at bistandsoppdrag har blitt lukrativ business for gründerne bak International Law and Policy Institute (ILPI).

De tre eierne av selskapet, som alle har lang fartstid i UD-systemet, har hentet ut millioner i utbytte de siste årene.

Men selv om ILPI de siste årene har gått med betydelige overskudd, drives selskapet ikke på lavbudsjett.

Dokumentasjon VG har fått tilgang til, viser flere reiser hvor konsulenter og eiere i ILPI har flydd business på en lang rekke bistandsoppdrag for UD i land som Nepal, Angola, Tanzania og Laos.

– At konsulentselskapene bruker business class-reiser, når andre må følge reglene om å bruke økonomiklasse, er sløsing med offentlige midler, sier Anne Welle-Strand, professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI og leder for Senter for utviklingsstudier.

Les mer: Timepris til Norad: 1050 kr. Timepris til UD: 1714 kr.

Lav kostnadsbevissthet



Reiseregninger VG har fått fra ambassaden i Luanda i Angola dokumenterer for eksempel at alle reiser foretatt av de norske ILPI-konsulentene i 2014, rundt 10 reiser, er foretatt på business class.

ILPI driver et menneskerettighetsprosjekt i Angola. Disse billettene har kostet mellom 31 000–38 000 kroner tur-retur per person. I januar 2015 reiste en ILPI-konsulent til Laos for å delta på en konferanse om klasebomber. Hun fløy business class og bodde på et femstjerners hotell. Flybilletten kostet 26 000 kroner.

– Hvis dette er en utbredt praksis, tyder det på at kostnadsbevisstheten på bistandsfeltet er altfor lav. Vi kunne fått mer ut av midlene ved helt enkle grep, som ikke å tillate denne typen kostnader som en del av bistandsprosjekter, sier Rune Jansen Hagen, professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen.

VG-SPESIAL: Får gigantkontrakter uten anbud

Får penger for reisetiden



I tillegg til business class-billetter viser dokumenter at ILPI på en rekke timelister har belastet bistandsbudsjettet for reisetid med fly på inntil åtte timer en vei. ILPI bekrefter at de i mange tilfeller kan fakturere timepris for flyreisen.

– Det kommer an på avtalen vi har eller har hatt med UD. Vi kan fakturere inntil halvparten av reisetiden for en flyreise. Noen ganger er det mindre, for eksempel når vi jobber på andre prosjekter underveis, sier Njål Høstmælingen, daglig leder og medeier i ILPI.

ILPI-sjefen bekrefter også at de i noen tilfeller reiser business class til bistandsprosjekter i utlandet. For bedriften innebærer det at UD kan tillate dem å reise på dyre flybilletter dersom reisen er interkontinental og det er reisemidler tilgjengelig.

– Ja, vi reiser business class. Det kommer an på de rammene som settes av avtalen med UD er satt opp og av reisebudsjettet du har lagt ved søknaden, sier Njål Høstmælingen, eier og daglig leder i ILPI.

Dyre billetter for UD-ansatte



Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, og UD er i utgangspunktet underlagt samme regler for reiser til utlandet. Likevel har Norad klarere regler mot bruk av dyre flybilletter.

Hovedregelen for statsansatte er at de skal reise på den for staten hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget. I tvilstilfeller har arbeidsgiveren rett til å avgjøre hvilken reisemåte som er hurtigst og billigst.

UDs skjønnsmessige vurdering for alle sine ansatte er at de kan fly business class på lange reiser.

– For UDs del er praksis at flyreiser med en varighet på over fem timer gir anledning til å bruke business class. Dette er blant annet av hensyn til en effektiv gjennomføring av reisen og de samlede utgiftene for staten, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i UD.

Stram reisepraksis i Norad



Norad tolker på den andre siden regelverket annerledes også her.

– På alle flyreiser skal det som hovedregel benyttes økonomiklasse for Norad-ansatte, sier Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad.

– For konsulenter og eksterne selskaper gjelder at avtalte reiser skal foretas på de betingelser som fremgår av Statens reiseregulativ. I tillegg presiseres det at dersom det er mulig, skal fortrinnsvis turist-/økonomiklasse benyttes, sier Bratholm.

På spørsmål om hvorfor UD og Norad praktiserer statens regulativ på ulike måter, varer UD følgende:

– Det er en kost-nyttevurdering. Hvis Norad har en annen praksis enn UD, så må vi se på hva dette skyldes, sier Andersen.

I UD har man ingen detaljert oversikt over hvor ofte ILPI-konsulenter har flydd business-class, fordi de ikke ber om underbilag for fakturaer konsulentselskapet sender. Kommunikasjonssjef Frode Andersen bekrefter imidlertid at UD har godkjent at ILPI flyr business på flere reiser.