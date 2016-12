Brende om ILPI-gransking: Alvorlig og bekymringsfullt

ILPI kjernevåpenavtale 2011

* I 2011 fikk ILPI et tilskudd på 24 millioner for et prosjekt om nedrustning av kjernevåpen.

* ILPI sendte først en søknad om midler til sitt prosjekt i desember 2010.

* I mars 2011 ble det utlyst midler i UDs seksjon for nedrustning og ikke-spredning.

* ILPI sendte ny søknad 11. mars 2011. Allerede 15. mars 2011 ble det avgjort i UDs seksjon for nedrustning og ikke-spredning at ILPI skulle få milliontilskudd.

* Tildelingen ble gjort seks uker før fristen på å sende inn søknad gikk ut.

* utenriksminister Børge Brende beordret på bakgrunn av dette en interngransking av tildelingen. Han har også satt i verk en rekke innstramminger i departementet.

* 8. desember 2016 kom granskingsrapporten fra Sentral kontrollenhet i UD. Den dokumenterer en rekke alvorlige regelbrudd og mangel på dokumentasjon.

* Granskningen viser at også OECDs regler for statlig utviklingshjelp (ODA) er brutt. Det innebærer at ILPI aldri skulle fått milliontilskudd, fordi de er et kommersielt selskap.