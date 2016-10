Bistandskonsulenter i lønnstoppen

De tre eierne i ILPI hever lønn og utbytte som tilsvarer to til tre ganger så mye som lønna til generalsekretærene i Redd Barna, Røde Kors og Kirkens Nødhjelp.

Som VG dokumenterte i går fikk daglig leder i International Law and Policy Institute (ILPI) Njål Høstmælingen (51), Gro Nystuen (59) og Kjetil Tronvoll (50) totalt utbetalt 2,7 til 2,8 millioner hver i lønn og utbytte for 2015.

Siden konsulentselskapets oppstart i 2009, har 81 prosent av omsetningen kommet fra det norske bistandsbudsjettet. Tjenestene de leverer til Utenriksdepartementet (UD) og underetaten Norad er blant annet rådgivning, evalueringer og analyser, samt kursvirksomhet.

Med de oppunder tre millionene hver til privat bruk, ender Høstmælingen, Nystuen og Tronvoll i lønnstoppen på bistandsfeltet.

– Ikke bistandsorganisasjon



– Vi er tre dyktige og hardtarbeidende eksperter som ønsker å jobbe mye og synes det vi driver med er morsomt, men som samtidig ønsker å tjene penger på det, sier Høstmælingen, som ønsker å nyansere fremstillingen av ILPI-eiernes lønn.

– I gjennomsnitt har eiernes inntekter vært cirka 1,5 millioner årlig. 2015 var et godt år for ILPI, men det har ikke alltid vært slik og er det ikke i 2016. De tre eierne legger ned betydelig mer enn vanlig arbeidstid, og har gjort det siden oppstarten, skriver den daglige lederen i en e-post til VG.

Høstmælingen mener også at det blir feil å plassere ILPI i «bistandsfeltet» da de ikke er noen «bistandsorganisasjon», ifølge ham, selv om over 80 prosent av omsetningen siden oppstarten i 2009 har vært kommet fra det offentliges bistandsmidler.

Humanitære «lønnstapere»



Under eiertrioen i lønn ligger blant annet Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland), som i 2015 hadde 2 385 000 kroner utbetalt. Han er ansvarlig for en investeringsportefølje på over 15 milliarder og har 68 ansatte.

Generalsekretærene i de humanitære bistandsorganisasjonene ligger langt lavere. I Redd Barna var Tove Wang oppført med 1 018 000 kroner i årslønn, mens Jan Egeland i Flyktninghjelpen, med 5000 ansatte over hele verden, hevet 1 259 000 kroner.

Påtroppende generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, starter med en årslønn på 1 150 00 kroner.

FLYKTNINGHJELPEN: Blant generalsekretærene i de humanitære organisasjonene, tjener Jan Egeland best. Foto: Terje Bringedal , VG

UDs lønninger



På den andre siden av bordet for bistandsorganisasjonene- og selskapene sitter byråkratene og lederne i Utenriksdepartementet og Norad. Det er de som deler ut pengene.

Her – i det offentlige – er lønningene også lavere. En seniorrådgiver ligger på lønnstrinn 60 til 97, som tilsvarer et sted mellom 515 000 kroner til rundt 1 180 000 kroner. En avdelingsdirektør kan oppnå det øverste lønnstrinnet 101 (1 270 000 kroner).

Rykker man til topps i en UD-avdeling og blir ekspedisjonssjef bestemmes lønnen av Statens lederlønnskontrakter, som går fra 800 000 kroner til 2 000 000 kroner.

– Vi er et konsulentfirma



ILPI mener imidlertid det blir feil å sammenligne dem med Redd Barna.

– Vi er en mellomting av et konsulentfirma, et akademisk institutt uten forpliktelse til å publisere artikler og en advokatvirksomhet. Det vi ikke er, er en interesseorganisasjon, som Kirkens Nødhjelp eller Redd Barna, selv om vi jobber med dem som kunder eller arrangerer seminarer med dem, sier daglig leder Njål Høstmælingen i ILPI til VG.

Høstmælingen mener at en mer rettferdig sammenligning for ILPI ville vært med KPMG, som også har utført oppgaver for midler overført fra bistandsbudsjettet.

Bedre lederlønn i konsulentbransjen



Sammenligner man ILPI-eiernes lønn og utbytte med deres Majorstua-naboer KPMGs lederlønn til Arne Frogner, ligger den da også et godt stykke under. Frogner var i skattelistene ført opp med en inntekt på over 4,5 millioner kroner i 2014.

Samtidig omsetter KPMG for over 1,1 milliarder og har 1000 ansatte i Norge, sammenlignet med ILPI som omsatte for 49 millioner i 2015 og har drøyt 30 ansatte.

Et annet selskap som ILPI overfor VG sammenligner seg med, er advokatfirmaet Arntzen de Besche, som har rundt 130 ansatte og i 2015 omsatte for over 300 millioner kroner.

Daglig leder i advokatfirmaet, Sven Iver Steen, var i 2014 oppført med en lignet inntekt på 5,8 millioner kroner. I tillegg har han en aksjepost på rundt 10 prosent, men i 2015 avsatte Arntzen de Besche kun en million kroner til utbytte, noe som medfører at Steen ikke mottok mer enn rundt 100 000 kroner selv.

Frogner i KPMG eier under to prosent aksjer i KPMG Holding AS, som gikk med underskudd i 2015.