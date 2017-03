Dømt etter å ha lurt Ikea trill rundt

37-åringens kvitteringstriks fungerte to ganger. Den tredje gangen ble han fersket av en sikkerhetsvakt.

Da ble han «svett og rød», står det i dommen fra Asker og Bærum tingrett, avsagt mandag denne uken.

Slik var 37-åringens metode:

Først gikk han inn på Ikea Slependen like utenfor Oslo og hentet varer for 10.000-12.000 kroner, betalte for dem, mottok kvittering og la varene i bilen sin.

Deretter gikk han inn igjen i varehuset med kvitteringen og hentet nøyaktig samme varer. I stedet for å betale for dem gikk han derimot rett forbi kassene og bort til bytte- og returavdelingen.

I returavdelingen leverte han inn inn de nye varene, som han ikke hadde betalt for, og fremviste kvitteringen for varene han hadde faktisk hadde kjøpt – og mottok det samme beløpet kontant.

Slik klarte han to ganger – ulovlig – å handle «gratis» på Ikea. Begge hendelsene fant sted samme dag i oktober 2015. Fra og med at han betalte for det første settet med varer til han sto med kontanter i hånden for de stjålne varene, gikk det ikke mer enn en halvtime begge gangene.

Tatt av sikkerhetsvakt



To dager senere begynte imidlertid en vaktsom sikkerhetsvakt arbeidsdagen med å gå gjennom overvåkningsbilder. Han oppdaget da 37-åringen, som Ikea Slependen allerede hadde fattet mistanke mot, og forlot skjermene for å se om han kunne finne mannen av irakisk opprinnelse.

Etter kort tid fant sikkerhetsvakten ham med en vogn med varer. Det var da han ble svett og rød, ifølge sikkerhetsvaktens forklaring.

Politiet ble tilkalt og under ransaking fant de en kvittering for fire varer til en verdi av 10.385 kroner en halvtime i forveien. Disse varene ble funnet i bilen til 37-åringen og var identiske med varene han altså hadde plukket ut for andre gang.

Nektet straffskyld



I retten nektet han straffskyld og hevdet han drev et transportselskap. Dette selskapet hadde imidlertid ingen biler registrert på seg, turene til Ikea ble gjort med privatbilen og han ville heller ikke oppgi noen av kundene sine.

– Han mener at han aldri har sneket seg ut med varer ulovlig, byttet dem feilaktig eller på andre måter oppnådd uberettiget vinning, sier Peder Morset, som forsvarte 37-åringen i retten.

Overvåkningsbildene dokumenterte det motsatte.

Dømt



«Han fremkalte og utnyttet dermed en villfarelse hos den ansatte i bytte- og returavdelingen om at han hadde betalt for varene han returnerte og forledet den ansatte til å utbetale penger for retur av varer som han ikke hadde betalt for», står det i dommen.

Retten mente også at 37-åringen den tredje gangen hadde til hensikt å lure Ikea for penger, men at han her ble stoppet av sikkerhetsvakten. Han ble dermed dømt for to bedragerier på til sammen 23.280 kroner, som blir inndratt, og for forsøk på bedrageri av 10.385 kroner.

På grunn av lang liggetid hos politiet ble 37-åringen dømt til betinget fengsel i 24 dager med prøvetid på to år, samt en bot på 10.000 kroner. Om han ikke betaler boten venter 20 dagers ubetinget fengsel.

Ikea: Stoler på kundene



– Vi våger å si at vi har verdens beste bytte- og returordning, hvor vi har åpent kjøp mot fremvisning av kvittering. Dessverre ser vi i dette tilfellet at folk kan prøve å utnytte denne ordningen på ulike måter, men vi velger å stole på kundene og vil at de skal vite at det er lov å ombestemme seg, sier Kristian Willanger, kommunikasjonsrådgiver i Ikea.

– Har dere sett akkurat denne metoden tidligere?

– Vi har sett ulike eksempler på folk som har prøvd å utnytte ordningen vår. Dette er et eksempel vi kjenner til, svarer Willanger.

Hva slags varer 37-åringen bedro Ikea med fremkom ikke av dommen.