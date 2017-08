Idrettslaget mistet lederen i flystyrt

Det var 48 år gamle Morten Rekstad og Tom Håvard Kolstad (47) som mistet livet da et akrobatfly styrtet i en kornåker i Holmestrand tirsdag.

Det skriver politiet i en pressemelding.

I 12.30-tiden tirsdag fikk politiet melding om at et akrobatfly av typen Pitts hadde styrtet ved Ekeberg barneskole i Holmestrand. Timer senere bekreftet politiet at to menn var omkommet. Onsdag frigir politiet identiteten til de omkomne. Begge Både Morten Rekstad (48) og Tom Håvard Kolstad (47) er fra Holmestrand.

Tirsdag kveld ble klubbhuset til Gullhaug IL fylt opp av store og små for å minnes leder Morten Rekstad og snakke ut om den tragiske ulykken.

Rekstad jobbet som ambulansepilot, og brukte mye av fritiden på idrettslaget sitt.

– Ildsjel

Sportslig leder i Gullhaug IL, Ole Petter Gravningen, forteller at Morten Rekstad var en mann som la inn mye arbeid i idrettsklubben han vokste opp i.

– Han var mye mer enn en leder. Han var en ildsjel, forteller Gravningen, som også har vært Rekstads lagkamerat i fotballen.

MINNESTUND: Gullhaug IL samlet 200 mennesker for å minnes avdøde leder Morten Rekstad. Foto: Privat

Rekstad skal ha lagt mange ulønnede timer i klubben, og kampsakene hans har vært å etablere jentelag og bygge ny fotballhall. Etter lederens pågangsmot er det nå to jentelag på Gullhaug, som han selv har vært trener for. Kommunen har nylig regulert ny fotballhall som skal bygges.

– Det var en stor drøm for ham som gikk i oppfyllelse, sier Gravningen.

Gullhaug IL var også den første klubben i Norge som ble sertifisert som kvalitetsklubb, kan sportslig leder opplyse om.

– Det var det Morten som kan ta storparten av æren for.

200 samlet seg på minnestund

Gravningen forteller at det ble opprettet en minnestund på Gullhaug idrettshall spontant tirsdag kveld. Over 200 mennesker møtte opp for å minnes sin avdøde leder.

– Det var veldig fint. Barna spilte fotball og de voksne kunne prate og gråte og minnes Morten på en fin måte, forteller Gravningen.

Han tror det skal la seg vanskelig gjøre å finne en leder med like mye giv og engasjement som Rekstad.

– Det er et kjempetap, og et tomrom som blir veldig vanskelig å fylle, sier han.

Formening om hva som har skjedd

Statens Havarikommisjon ankom tirsdag kveld styrtstedet for å undersøke årsaken til styrten.

– Vi har en formening om hva som har skjedd, men det er for tidlig å gå ut med det, sier avdelingsdirektør for luftfart Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen til NTB.

Han kan likevel si at flyet traff bakken med stor fart.