Hyttebeboere evakueres på grunn av flom

Flere personer er evakuert etter at en elv flommet over ved Halland Camping i Rennebu i Sør-Trøndelag.

Det er ispropp i Igla-elven, rett ved campingplassen, som har demmet opp vannet slik at det har kommet opp til eiendommen, forteller Tore Halland, eieren av Halland Camping.

– Fem personer er evakuert fra hyttene og 9 av 18 hytter er vannskadet. Skadene er i gulvet og deler av veggene, sier Halland til VG.

– Det kan bli verre dersom det kommer mer is, legger han til.

Les også: 21 steder i Sør-Norge over 20 grader – har bare skjedd én gang før

Det var klokken 16.51 at politiet fikk melding om en flomstor elv som hadde ført til oversvømmelse på campingplassen.

– Det er en ispropp på 500 meter som tetter elven. Den er ganske stor og gjør arbeidet vanskelig, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard.

Både politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om flom ved campingplassen. Foto: Dagfinn Vold

Mannskap fra brannvesenet var først på stedet og tiltak med lenser ble satt i verk.

– Men det var ikke mulig å legge den ut fordi elven er så stor og det er ikke mulig å gjøre noe med vannet, sier Handegard.

Les også: Vår i sør, storm i nord

NVE er også på plass for å vurdere forholdene. Samtidig sier operasjonslederen at det er lite de kan gjøre for å stoppe flommen.

– Vi må bare vente til isproppen løsner og vannet forsvinner. Det må gå sin gang, sier han.

Han frykter imidlertid at det kan bli større vannskader på hyttene og at situasjonen kan bli verre.

– Det er jo avhengig av været. Dersom det blir kaldt så kan det bli et større problem for da er det fare for at isproppen blir stående, forklarer han.

Les også: Varsler mild vår langs kysten

Foreløpig er det ingenting som tyder på at andre enn hyttebeboerne vil bli evakuert. Men nærmeste beboer er varslet om forholdene, opplyser Handegard.