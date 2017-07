NAV er håpløse. Eldre sulter. Helsevesenet svikter. Folk mister jobben. Kriminaliteten øker. Og snart blir det krig med Russland.

Men virkeligheten er langt bedre enn vi skal ha det til, mener forskere.

Så bra fungerer Norge - egentlig: 1. PLASS: LYKKE

World Happiness Report 2017,

UN SDSN

1. PLASS: MENNESKELIG UTVIKLING

Human Development Report 2016,

UNDP

1. PLASS: FRIHET

Freedom in the World 2017,

Freedom House



2. PLASS: VELSTAND

The Legatum Prosperity Index 2016,

Legatum Institute

3. PLASS: BESTE STED Å BLI FØDT

Where-to-be-born Index 2013,

The Economist

– Norge generelt, og den norske velferdsstaten mer spesifikt, representerer den modellen som de fleste europeiske land streber etter, sier professor ved det anerkjente universitetet London School of Economics (LSE), Andrés Rodriguez-Pose.

Den norske velferdsstaten er fundert på en tanke om at alle skal ha like rettigheter og muligheter – uansett hvor du bor, hva du tjener og hvem du er.

– Det norske støttesystemet, som varer fra krybbe til død, er noe hele Europa misunner, sier LSE-professoren.

Selv om Norge ikke er perfekt, har vi det jevnt over svært godt sammenlignet med andre land.

Mentor-ordningen til NAV, for eksempel, som gir unge mennesker med nedsatt funksjonsevne ekstra oppfølging ute på arbeidsplassen, er så god at den har fått skryt fra EU.

Men her hjemme glemmer vi ofte hvor godt vi har det, mener forskere VG har snakket med.

– NAV bør snakkes opp



– Bildet av den gamle damen som spiser kattemat er borte, men fortsatt hersker det en oppfatning i Norge om at eldre har det vanskeligere enn resten av befolkningen. Det er ikke sant, sier dekan ved Fakultetet for samfunnsvitenskap på HiOA, Ann-Helen Bay.

Hun mener både eldre og småbarnsforeldre fremstilles som grupper som har det verre – jevnt over – enn hva som egentlig stemmer, hvis man sammenligner med andre land. Og ikke minst NAV.

– Særlig NAV har vi et feilaktig og stereotypt bilde av. Det gode ved NAV drukner ofte i de dårlige nyhetene. Det er synd. NAV bør snakkes opp, sier hun.



– Det gjør noe med samfunnet at man bare bygger opp under forestillinger om hva som er skjevt og skakt. Vi risikerer at vi overser det som virkelig er galt.

Hvis du trodde at.. «Det er stor misnøye med eldreomsorgen i Norge».

Feil. Tre av fire brukere av kommunale hjemmetjenester er fornøyd. Det samme gjelder ni av 10 beboere på sykehjem.

«Kommuner ønsker ikke å bosette flyktninger».

Feil. Norske kommuner bosetter flere flyktinger enn noen gang (2015).

«Barnevernet tar som regel barn fra foreldre».

Feil. Mer enn 80 prosent av alle barnevernstiltak er frivillige. Fylkesmannen, ikke barnevernet, tar beslutningen om å fjerne barn fra foreldre.

«Private barnehager er bedre enn kommunale».

Feil. Norske barnehager er i verdensklasse - både kommunale og private. Ingen undersøkelser har dokumentert tydelige forskjeller mellom kommunale og private barnehager.

Kilde: "Myter og fakta", av Kommunesektoren (KS).

– Navlebeskuende debatt

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Axel West Pedersen, tror hovedårsaken til at myter oppstår er fordi debatten hjemme er for navlebeskuende.

– Jeg tror hovedårsaken til at slike myter oppstår er at man blir navlebeskuende og glemmer å løfte blikket, sier han, og trekker frem arbeidsmarkedet, helsevesenet, utdanning og integrering som fundamentale institusjoner som får uforholdsmessig mye negativ oppmerksomhet.

Tidligere journalist: – Mediene gir et forvrengt bilde av virkeligheten

– Vi har det absolutt beste helsevesenet i verden. Og vi er virkelig gode på innvandringsfeltet. Jeg tror ikke du finner et annet land som har lykkes like godt med integreringen som oss. Ser man til Sverige og Danmark, er polariseringen mye større, sier han.

Selv om det alltid er rom for forbedring, mener forskeren det er viktig at vi ikke blir så perfeksjonistiske at vi glemmer å bevare det som er bra.

– Det er sunt at vi er på hugget og ikke slår oss til ro med at ting er som de er, men vi må passe oss for ikke å kaste barna ut med badevannet, sier han.