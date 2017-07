De ble reddet av NAV

Å «nave» er et etablert skjellsord. Suksesshistoriene om unge som blir reddet av NAV hører vi derimot lite om.

– Det kuleste er å kjøre truck, sier Tommy Botilsrud (27).

Hva er en NAV-mentor? En mentor er en helt vanlig medarbeider som gir tett oppfølging til unge på vei inn i arbeidslivet - i tillegg til sine vanlige arbeidsoppgaver.



NAV gir et tilskudd for å frikjøpe en kollega eller en medstudent. Personer med ekstra behov knyttes til én bestemt person i en virksomhet.

Tommy var rusmisbruker i nesten ti år, men har nå erstattet rusen med fysisk arbeid på gården til mentor Tom Brauter i Grue kommune.

Der har han fått prøve seg på å dyrke poteter og korn, snekre, male, brøyte snø, kjøre truck og jobbe på verksted - med tett oppfølging fra NAV og en omtenksom Hedmark-bonde.

– Mentor-ordningen til NAV har gitt meg god arbeidserfaring, sosial trening og ikke minst tillit. Tom har betydd mye for meg. Han var nøkkelen til at jeg nå har fått et jobbtilbud fra det lokale sagbruket, sier Tommy.

Bonden Tom, som nå har vært mentor i fem år, har selv opplevd hvor fort man kan «havne på feil side av skilleveggen i livet».

VELFUNGERENDE: Gårdbruker Tom Brauter (48) har vært mentor i fem år og gir tett oppfølging til unge som er ute i arbeidstrening på gården hans i Grue kommune. EU er imponert over den norske mentor-ordningen, mye på grunn av et velfungerende samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

– Det er derfor jeg brenner for å hjelpe unge folk som Tommy. Det bor så mye i dem, sier Tom.

En gang i måneden tar en kontaktperson fra NAV turen opp på gården for å vurdere veien videre. Men det er de daglige samtalene rundt spisebordet som er selve kjernen i oppfølgingen.

– Hvis det halter litt på jobb, korrigerer vi ting smått og pent. Noen ganger trykker jeg nok på knapper som er litt ubehagelige, men hvis noe går bra, som da Tommy fikk fast jobb på sagbruket, markerer vi det. Det er viktig å si høyt at ikke alt i livet går ad undas, sier Tom.

Forsker: – NAV bør snakkes opp



EU vil lære av NAV-mentorene

Nordmenn googler ordet «velferdsstat» nest mest i verden. Kun danskene googler ordet mer enn oss.



NAV ble født i 2006. En samlet arbeids- og velferdsetat som forente kommune og stat skulle blant annet få flere ut i jobb og hindre at brukere ble kasteballer mellom sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten. I praksis har ikke NAV-reformen vært like vellykket. To uavhengige rapporter fra Frischsenteret og Uni Research Rokkansenteret, NAV-reformens far Dagfinn Høybråten og statsminister Erna Solberg har alle konkludert med at NAV-reformen er feilslått, og etaten får jevnlig kritikk i norske medier.



Mange brukere, inkludert Tommy, er likevel svært fornøyde med tilbudet fra NAVs drøyt 19.000 ansatte. Mentor-ordningen, for eksempel, fungerer så bra at EU har latt seg imponere. I januar i år, besøkte representanter fra ti europeiske land Norge for å lære mer om såkalt bærekraftig integrering.



NAV i tall: *6 289 104 mottatte anrop fra brukerne

*6 067 270 Facebook-visninger

*42 900 Facebook-spørsmål (kommentarer på veggen)

*196 805 stillingsregistreringer

*586 168 besvarte henvendelser via «Skriv til oss»

*59 millioner besøk på nav.no



Tallene er fra 2016.

– Særlig det strukturelle samarbeidet mellom de statlige og private aktørene får positiv oppmerksomhet fra EU, sier seksjonssjef Haakon Hertzberg i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.