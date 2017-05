Huskappersaken: – Han mente det kunne brukes som sankthansbål. Men for oss var huset viktig

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Datteren til ekteparet Waage, som fikk uthuset sitt kappet i to, sier saken mot Arne Vigeland er en stor påkjenning for familien.

Det andre kaller et uthus, kaller Heidi Waage (49) for hytte. Datteren til Wenche (71) og Roger Waage (73), som i april 2014 fikk uthuset sitt kappet i to, sier fra vitneboksen i rettssal 11 onsdag at huset hadde stor betydning for hennes familie.

Huset på Nesøya er barndomshjemmet til både Heidi Waage og moren Wenche, og det etter hvert svært omtalte uthuset har stått på tomten siden 1947.

DATTEREN: Heidi Waage (49) sier til VG at det har vært et problematisk naboforhold til Vigeland gjennom flere år. Foto: Silje Løvstad Thjømøe, VG

I rettens første dag sa Arne Vigeland (43), som er tiltalt for grovt skadeverk, at han mente uthuset var et rivningsprosjekt, at det var råttent, at det var med å forringe verdien på eiendommen hans og at det i beste fall kunne brukes som et sankthansbål.

Vigeland nekter straffskyld.

– Jeg fikk med meg at han mente det kunne brukes som sankthansbål. Men for oss var huset viktig. Og tingene i huset betød noe for oss, sier Heidi Waage til VG, og sikter til at eiendelene fra den avkappede delen ble lagt på plenen.

Takstmann Erik Jonson sa i retten onsdag at Uthuset hadde bruksverdi.

– Det var slitent, men det hadde bruksverdi. Det var i full bruk med eiendeler som redskap og lignende som tilhørte Waage, sier Jonson.

Brukt til en rekke ting



I retten onsdag forteller hun at huset som ble kappet i to gjennom årene har blitt brukt til en rekke ting.

– Da jeg var liten var det noen senger i hytten og den ble brukt som gjestehus. Det ble også brukt til oppbevaring av en rekke eiendeler, og vi hadde blant annet en del klær og bokhyller med album, bøker og mine gamle dagbøker. Senere bygde min far gjesterommet om til et snekkerverksted. I de siste årene ville min mor ha atelier der, og det ble ryddet rom for det. Men det rakk hun aldri å ta i bruk før huset ble ødelagt, sier Waage.

Over fire dager i retten må også Vigeland svare for fjerning av en steinmur, et morelltre, et plommetre, noen bærbusker samt et veksthus og et gjerde.

Veksthuset tilhørte også ekteparet Waage, og ifølge datteren hadde det stått ved siden av uthuset siden 70-tallet.

Skal ha klaget på en rekke ting



Da retten var ute på befaring på Nesøya tirsdag, fikk de se det ødelagte uthuset samt området til Medin, den andre naboen, der Vigeland har fjernet deler av hagen og en 70 år gammel mur.

Takstmenn var også med på befaringen, og det ble da blant annet påpekt at uthuset var preget av noe råte.

EKTEPARET: Dette bildet av Wenche og roger Waage ble tatt en måned etter at Vigeland fikk kappet uthuset deres i to. Bygget står fremdeles slik, i påvente av at saken skal bli ferdig. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Denne hytten var i fullt bruk av oss, og selv om det kan ha vært noe råte var ikke dette noe som vi merket eller som plaget oss. For oss var hytten helt perfekt for det vi trengte den til, sier Waage i retten.

Hun forteller som de to andre naboene - brødrene Medin og Ole Kristian Roald - har gjort de foregående dagene i retten, om et problematisk forhold til Vigeland.

Tirsdag fortalte blant annet Roald om at Vigeland hadde sperret veien for ham da han mente han ikke kunne benytte seg av adkomstveien til sin bolig, som går over 43-åringens eiendom.

– Før dette startet var mine foreldre aktive personer, de spilte golf flere ganger i uken og var veldig sosiale. Nå orker de nesten ingenting. Vi forstår ikke hvor dette skal ende, og det er tungt å forklare seg i retten gang på gang. Dette er en stor påkjenning, sier Waage til VG.

Også Arne Vigeland har forklart i retten at saken har vært en stor påkjenning for ham og hans familie.