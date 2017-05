Huskapper Vigeland tvinges til å dele eiendom med naboene

Formannskapet i Asker kommune har tirsdag kveld vedtatt at naboene til huskapperen Arne Vigeland skal få ekspropriere over 2000 kvadratmeter fra hans eiendom.

– Vedtaket var enstemmig, sier rådmann Lars Bjerke i Asker kommune til VG.

Bjerke sier at vedtaket betyr at de tre naboene som ønsket ekspropriasjon, har fått medhold i kravet om å gjennomføre den vedtatte reguleringsplanen for området.

– Naboene trenger adkomst til areal som er regulert til boligformål. Den adkomsten går gjennom det aktuelle området, sier Bjerke, som sier at adkomst i dette tilfellet betyr bilvei og gangvei.

Før behandlingen i kveld var de elleve representantene i formannskapet på befaring på Nesøya i Asker for å sjekke eiendommen som er grunnlaget for flere konflikter mellom Arne Vigeland og hans naboer, skriver Budstikka.

Gruppeleder i Asker Høyre, Kari Sofie Bjørnsen, ville ikke kommentere saken da VG var i kontakt med henne før formannskapsmøtet.

– Generelt sett er det mer hensiktsmessig at partene ordner opp gjennom ordinære avtaler. Samtidig er jeg glad for at vi sjeldent har ekspropriasjonssaker, legger hun til.

Vedtaket i formannskapet var i tråd med anbefalingen fra rådmannen, om å samtykke til å la Vigelands naboer Roald, Medin og Waage ekspropriere eiendommen på 1,8 dekar.

Bakgrunn



Det var i 2014 at Arne Vigeland kappet huset til ekteparet Waage i to mens de var på ferietur i Spania. Han mente at deres uthus på toppen av en skrent over grusveien Vendla på Nesøya i Asker sto på deler av hans eiendom.

I tillegg ble støttemuren til naboene Helge og Walther Medin revet. Den grenser også til veien som utgjør hovedstridstema i nabokrangelen.

Partene har siden vært i flere rettsstrider der konfliktene har handlet om eiendomsgrenser og bruksrettigheter. Men Vigeland har tapt de fleste sakene.

Ekspropriasjonssaken går imidlertid helt tilbake til 1993 da det ble vedtatt å oppfylle en reguleringsplan på området som formannskapet tar for seg tirsdag. Planen ble stadfestet sist i 2015 av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Motsetter seg eksproprieringen

VG har ikke lykkes med å oppnå kontakt hverken med Vigeland eller hans advokat, Ola Haugen i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Ifølge Budstikka motsetter Vigeland seg eksproprieringen. Hans advokat skriver i et brev at vilkårene for ekspropriasjon ikke er oppfylt, at reguleringsplanen er gammel og at en ekspropriasjon vil påføre Vigeland betydelige tap.

Seksjonsleder i plan og- bygningsavdelingen i Asker Kommune, Hansvold Gudbrand, sier til VG at kommunen anser vilkårene for ekspropriasjon som oppfylt.

– Reguleringsplanen er like aktuell i dag som da den ble vedtatt av kommunestyret i 1993. Kommunens arealdisponering ligger således fast, sier han.

Dersom Arne Vigeland klager på vedtaket som ble gjort i kveld, vil saken bli behandlet på nytt i kommunen. Deretter vil saken eventuelt bli oversendt fylkesmannen for klagebehandling, sier rådmannen til VG.