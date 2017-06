Huskapper på Nesøya dømt til fire måneders fengsel

Huskapper Arne Vigeland ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.

Halvparten av straffen er gjort betinget, står det å lese i domsslutningen. Straffen er den dobbelte av påtalemyndighetens forslag.

I tillegg dømmes han til å betale totalt 734.223 kroner i erstatning, samt saksomkostninger.

Det var i april 2014 at Vigeland leide inn to håndtverkere for å kappe naboens uthus i to, mens naboene fortsatt var på ferie.

I retten sa han seg ikke skyldig etter tiltalen om grovt skadeverk, men innrømte at han delte uthuset i to.

Politiets påstand var at den tidligere fondsforvalteren skulle dømmes til 60 dagers fengsel, hvorav halvparten gjøres til ubetinget. Det sentrale i saken har dreid seg om i hvilken grad Arne Vigeland forsto at han gjorde noe ulovlig.

KAPPET I TO: Slik står uthuset til ekteparet Waage på Nesøya ennå, tre år etter at Arne Vigeland fikk huset kappet i to av innleide håndverkere. Foto: Krister Sørbø , VG

Les hele historien på VG+: Bak idyllen på Nesøya råder frykt, sinne og fortvilelse

På spørsmål fra dommeren under rettssaken mot ham om hvorfor han kappet uthuset i to, svarte Vigeland at han mente han var i sin fulle rett til å fjerne den delen som sto på hans ervervede eiendom. Han omtalte også uthuset som et rivningsprosjekt som i beste fall kunne brukes som et sankthansbål.

Naboen som eide uthuset: – Vi lever i et mareritt

43-åringen måtte også svare for fjerning av en steinmur, et morelltre, et plommetre, noen bærbusker, et veksthus og et gjerde.

De siste årene har Vigeland tapt rettssaker om veirett, gjerdestrid og bruksrett til eiendommen. I vinter avslo Asker og Bærum tingrett også et krav om at han skulle få dekket sakskostnader på 1,5 millioner kroner.

Vigeland til VG: Derfor kappet jeg uthuset i to

I mai avgjorde også formannskapet i Asker kommune at Vigeland tvinges til å dele 2000 kvadratmeter fra hans eiendom med naboene.

