ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker mener at han hadde rett til det.

Arne Vigeland (43) møtte i Asker og Bærum tingrett i Sandvika mandag formiddag. På spørsmål om straffskyld sier 43-åringen seg ikke skyldig, men innrømmer i retten at han delte uthuset i to.

Naboen til VG: – Jeg har retten på min side

43-åringen leide inn to håndverkere for å få kappet naboens uthus i to i april 2014. Naboen var da på ferie. På spørsmål fra aktor Knut Christian Braae-Johannessen om hvorfor han kappet uthuset i to svarte blant annet Vigeland følgende:

– Det er ikke delt i to, det er tatt ned plankvis, men det er detaljer. Jeg forstår eiendomsretten slik at det som ikke er forbudt, det er tillatt, sier Vigeland, og legger til at han mener at han eier eiendommen hvor uthuset sto.

Mai 2017: Huskapperen tvinges til å dele eiendom med naboen

– Ønsket å sikre skrenten



Det er satt av fire dager til rettssaken der Vigeland også må svare for fjerning av en steinmur, et morelltre, et plommetre, noen bærbusker samt et veksthus og et gjerde.

Store deler av første dag i retten har gått til Vigelands forklaring, som hevder at naboen hadde bygget utover sin grense. Han legger videre vekt på at naboene trodde de eide eiendommen uthuset stod på, mens Vigeland visste at han var eieren.

Les hele historien: Bak idyllen på Nesøya råde frykt, sinne og fortvilelse

– På Nesøya er tomteprisene skyhøye. Det er å ha et riveprosjoekt på en slik eiendom er veldig forringende, sier Vigeland på spørsmål om hvorfor han gikk til det skrittet å dele naboens uthus i to.

Videre ønsker aktor Braae-Johannessen å vite hvorfor han fjernet muren og trærne. Da forklarer Vigeland at muren ikke lenger gjorde noe nytte samt at den ikke var pen å se på.

– Jeg ønsket å sikre skrenten men også sørge for at ikke enda flere trær kom til, sier Vigeland vedrørende trærne som ble fjernet.

KAPPET I TO: Uthuset på Nesøya i Asker som ble kappet i to i april 2014. Mandag startet rettssaken mot mannen som betalte to håndverkere for jobben. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Har tapt andre rettssaker



I ettertid har 43-åringen tapt rettssaker om veirett, gjerdestrid og bruksrett til eiendommen.

Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og kostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka.

De fornærmede naboene, ekteparet Wenche Waage (71) og Roar Waage (73), er blant de 19 personene som er kalt inn som vitner i saken.

Det er ventet at eierne av det ødelagte uthuset skal forklare seg mandag ettermiddag.

VG +: Norges sprøeste nabokrangler

43-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff, sier mandagmorgen at han er bekymret for at den massive mediedekningen av nabofeiden kan ha farget rettens medlemmers oppfatning av saken.

– Det er blitt skrevet helsider i VG om huskapperen fra Nesøya. Jeg er bekymret for at rettens medlemmer allerede har en oppfatning om saken siden det har vært så stor oppmerksomhet rundt sakskomplekset, sier Staff.

VG/NTB