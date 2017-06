Hus og busskur truffet av flere skudd i Moss

Politiet jakter på en bil som forsvant fra stedet.

Ved 00.20-tiden natt til onsdag fikk politiet inn en rekke meldinger fra beboere som hadde hørt smell i området Kambo. Da politiet kom til stedet viste det seg at flere skudd var avfyrt - blant annet mot et busskur.

– Vi har ikke antallet, men det er snakk om 10-15 skudd med grov kaliber, sier operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt til VG.

Et hus som ligger rett ved siden busskuret av er også truffet av minst ett skudd.

– Det er truffet ved inngangspartiet. Det var tre personer i huset, deriblant barn, så de ble selvsagt veldig redde. De ringte oss og fortalte at de hørte smell og singling i glass.

– Vi undersøker nå muligheten for at skuddet var rettet mot busskuret, men at det traff huset i stedet. Det er i hvert fall én teori, sier han.

Politiet ønsker nå opplysninger fra personer som kan ha sett noe - og er spesielt interessert i en bil som forsvant fra åstedet.

– Det var beboerne i huset som så denne bilen. Vi har foreløpig ingen beskrivelse å gå ut med, men er veldig interesserte i tips.