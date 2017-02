Hurtigruten-skip må fikse bad på grunn av vond lukt

Badene på MS «Spitsbergen», som ble satt i drift av Hurtigruten for ett år siden, må renoveres på grunn av vond lukt.

Lukten på badene ved det nye Hurtigruten-skipet skyldes trolig et lim som reagerer på fukt og varme. Nå må alle baderomsgulvene byttes ut.

Skipet ble, ifølge kommunikasjonssjef i Hurtigruten Rune Thomas Ege, kjøpt inn og satt i trafikk i fjor sommer.

– Det skal ikke være sånn på et flunkende nytt skip, sier Ege.

– Lukten kommer trolig fra limet og massen mellom varmekablene og flisene på gulvet. Vi forsøkte noen enkle tiltak for å fjerne lukten, uten hell. Fosen Yards, som har renovert skipet for oss, byttet gulvene på noen av badene og da forsvant lukten, forteller Ege.

Verftet tar regningen

Han forsikrer at samme tiltak blir gjort på de øvrige badene som lukter vondt når skipet skal på verksted om to uker. Renoveringen vil ikke gi økonomiske konsekvenser for selskapet.

– Dette er en garantisak, så det er Fosen verft, som har bygget om skipet for oss, som tar regningen, sier Ege.

LOVER BEDRING: Kommunikasjonssjef ved Hurtigruten Rune Thomas Ege lover at badene som lukter skal renoveres. FOTO: HURTIGRUTEN

I 2015 ble det klart av Fosen Verft hadde vunnet en anbudskonkurranse til en verdi av 550 millioner kroner. Avtalen sikret verftet fra nedleggelse og involverte fem skip fra Hurtigruten, der MS «Spitsbergen» skulle totalrenoveres.

Ege sier dette ikke vil ha noe å si for Hurtigrutens videre avtale med verftet.

– Jeg opplever at verftet har vært opptatt av å finne løsninger, og vi har en intensjonsavtale om vedlikehold. Den står som vanlig, sier han.

Skipet skulle uansett på verksted for vedlikehold, og det blir dermed ikke snakk om krav om erstatning fra verftet for tapte driftsinntekter.

Ber passasjerer om å ta kontakt

Ege sier han ikke kjenner til hvorvidt de har fått klager om vond lukt, men oppfordrer passasjerer som er sjenert av den vonde lukten, til å ta kontakt med besetningen om bord.

– De kan først se om de får løst det ombord, ellers er de hjertelig velkommen til å ta kontakt med kundesenteret.

– Vil eventuelle klager bli møtt med kompensasjon?

– Ingen kundehenvendelser er like. Derfor blir dette, som alle andre henvendelser, noe vi må vurdere fra sak til sak, sier Ege.

Verftet: Beklagelig

Administrerende direktør i Fosen Yard, Anders Straumsheim, tar ansvar for lukten.

– Det er veldig beklagelig, og vi vil nå renovere alle baderommene for sikkerhets skyld.

– Så da blir det garantert luktfrie bad på MS «Spitsbergen» i nærmeste fremtid?

– Jeg håper det blir tipp topp og som det skal være, sier han.