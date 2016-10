Hunden som drepte Pomeranian Barney er død

Hunden som angrep og drepte Pomeranian-hunden Barney på en uteservering i Oslo er avlivet, opplyser politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Det jeg kan si er at eieren av hunden som angrep har samtykket til avlivning. Hunden er allerede avlivet, sier påtalejurist Kari Hangeland Buvik i Oslo politidistrikt.

Buvik sier at utfallet av denne type hundesaker varierer, men at det i den aktuelle saken ble bestemt av avlivning var beste løsning. Det var eieren enig i.

Lørdag ettermiddag ble en liten Pomeranian-hund brutalt bitt i hjel av en aggressiv hund på uteserveringen til en restaurant i Oslo.

Bakgrunn: Hund ble bitt i hjel: – Det var en ren henrettelse

– Ren henrettelse

– Det var en ren henrettelse. Hunden min ble brutalt drept rett foran øynene mine, fortalte den 51-årige eieren til VG på søndag.

Hundeeieren var oppløst i tårer når VG møtte henne på en restaurant ved Sofienberg i Oslo – et døgn etter at hennes ni år gamle hund ble drept. Det var en hund av rasene olde english bulldog og amstaff som angrep Pomeranian Barney.

Buvik i politiet forteller at slike saker vanligvis er taushetsbelagt, men da interessen for denne saken har vært spesielt stor, bestemte politiet seg for å opplyse om at hunden er død.

– Vi ønsker å formidle at det er gjort noe i saken, sier hun.

VG har vært i kontakt med flere andre som hevder deres hunder har blitt angrepet av samme hun. Det kan ikke Buvik kommentere.

– Det faller utenfor det vi ønsker å opplyse om. Jeg er kjent med at det har vært omtalt andre angrep i media, men saker som er anmeldt eller henlagt hos oss er taushetsbelagt.