Trengte politibeskyttelse - dyrevideo førte til netthets

– Vi er veldig redde, sier moren til kvinnen som har mottatt trusler etter at en video som viser håndtering av hunder ble publisert på internett.

Siden torsdag kveld har svært mange sett, delt og kommentert en video som viser en kvinne som holder en hund i nakken, og skriker til den. Hun truer også med å klippe av tunga til hunden. Svært mange har latt seg opprøre av videoen og har delt og kommentert den. Til dels er kommentarene svært negativt ladet, og kvinnens navn er blitt lagt ut.

VG har sett videoen, og på grunn av de svært aggressive kommentarene og reaksjonene kommer vi ikke å viderebringe den eller vise bilder fra den. På grunn av de truende meldingene vil VG heller ikke skrive hvem dette dreier seg om.

– Det har vært hetsing og trusler på nettet. Vi var bekymret en periode. Det skaper mye engasjement når dyr er involvert, sier lensmannen i den aktuelle kommunen til VG.

Han bekrefter at de sendte politipatrulje til boligen for å passe på.

Det var TV 2 som først omtalte videoen. Lensmannen ber folk roe seg.

– Folk er raske med å sette i gang trusler på sosiale medier, og det har vært grove trusler. Jeg vil oppfordre folk til å dempe seg, en eventuell sak om dyremishandling løses av Mattilsynet og politiet, sier lensmannen til TV 2.

Les også: Kastet maling på folk i pels - driver pelsfarm

Grov hets



I kommentarfelter på Facebook blir kvinnen omtalt som en dyremishandler, i tillegg til andre svært nedsettende karakteristikker.

Moren til kvinnen i videoen synes hetsen er skremmende.

– Jeg har fått 30-40 oppringninger, i tillegg til tekstmeldinger. Jeg har også fått 50-60 meldinger på chatten på Facebook med trusler og sjikanering på det groveste. Datteren min blir plaget via Snapchat i skoletiden, sier hun, og legger til:

– Jeg måtte ringe politiet fordi jeg fikk telefon om at folk tenkte å komme hit for å banke oss opp og hente dyrene våre. Jeg var ikke bekymret først, men så kom det en bil som bråstoppet rett overfor huset og det skjedde flere ganger, sier kvinnen.

Hun forteller at behandlingen hunden får i videoen ikke er akseptabel, men at det er et engangstilfelle.

– Nå er vi veldig redde, sier hun.

Mattilsynet: Ikke noe alvorlig



VG får opplyst av Mattilsynet at de har kommunisert til personen i videoen at behandlingen hunden får i videoen ikke bør forekomme, men legger til at det ikke dreier seg om alvorlige forhold.

Mattilsynet var på inspeksjon hos familien fredag formiddag.

– Dette har vært belastende for familien, sier veterinær og inspektør Dag-Erik Ruud i Mattilsynet.

– Da vi var på inspeksjon oppførte dyrene seg harmoniske, sier han.