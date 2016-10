Hund ble bitt i hjel: – Det var en ren henrettelse

I går ettermiddag ble den lille Pomeranian-hunden brutalt bitt i hjel av en aggressiv hund på uteserveringen til en restaurant i Oslo.

– Det var en ren henrettelse. Hunden min ble brutalt drept rett foran øynene mine, gråter den 51-årige eieren.

Hundeeieren er oppløst i tårer når VG møter henne på restauranten på Sofienberg i Oslo søndag kveld - et knapt døgn etter at den ni år gamle hunden hennes, av rasen pomeranian, ble bitt i hjel utenfor restauranten der hun jobber.

Politiet i Oslo fikk melding om hendelsen klokken 16.20 i går.

POMERANIAN: Hunden ble bitt i hjel på Sofienberg lørdag. Foto: PRIVAT

Ifølge operasjonsleder Finn Belle i Oslo politidistrikt var den angripende hunden en blanding av rasene olde english bulldogge og amstaff.

– Vi rekvirerte hundebil og tok beslag i bikkja. Per nå har ikke jourhavende jurist besluttet om den skal avlives, sier Belle til VG.

Hørte gjestene skrike



Eieren pleier alltid å ha med hunden på restauranten der hun jobber som servitør. I går var det mye å gjøre på restauranten.

– Alle stamgjestene kjente ham godt, og var veldig glade i ham. Noen damer som satt ute på uterestauranten foreslo at hunden kunne sitte litt utenfor sammen med dem, siden været var så fint. Den er vant til å være der ute, og er verdens snilleste hund, så jeg satte ikke på ham bånd. Jeg fulgte ham ut, og gikk tilbake igjen til disken, forteller eieren Gitte (51).

Men plutselig hører hun noen som skriker navnet hennes.

– Jeg løp ut på uteserveringen, og så en stor hund stå bøyd over Barney, med munnen rundt magen og ryggen hans. Det var blod overalt, sier Gitte.

Ble bitt i fingeren



BLE BITT: Gittes samboer forsøkte å dra den aggressive hunden bort, men ble selv skadet av hundebittet. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Gitte samboer og kokken på restauranten kom også løpende ut. Begge forsøkte å få den aggressive hunden til å åpne munnen, uten å lykkes. Gittes samboer, som ikke ønsker navnet sitt i VG, forteller at han ble bitt i fingeren under basketaket.

– Jeg tok den andre hunden rundt strupen, for å få ham til å løsne grepet, men han bet seg bare enda mer fast, forteller kokk Danciv Christian til VG.

Ifølge Gitte virket det som om den store hunden ikke ville slippe taket i pomerianen før han var helt sikker på at den vesle hunden var død.

– Hver gang vi klarte å få bittet hans litt løsere, bet hunden til igjen. På slutten tok den liksom sats en siste gang, og presset tennene sammen. Da sprutet det blod ut av ørene, hulker hun.

Gitte forteller at hunden som angrep var i bånd.

– Likevel klarte ikke eieren å ha kontroll over den. Tenk om det hadde vært et barn på uteserveringen, som det ofte er? Det hadde jo vært helt forferdelig!

Hun er fast bestemt på å saksøke hundeeieren.

SÅ HUNDEN BLE BITT I HJEL: Gitte på uteserveringen der hunden hennes ble drept. Foto: FREDRIK SOLSTAD

– Det var en frisk, glad og snill hund, som kunne levd i 10 år til. Ingen skal behøve å oppleve det jeg opplevde i går. Sånne hunder kan rett og slett ikke gå rundt i gatene.

Operasjonsleder Finn Belle forteller at eieren av hunden, en 47 år gammel kvinne, vil bli anmeldt for brudd på hundeloven.

– Eier skal ha kontroll på bikkja, fastslår Belle.

– Helt forferdelig



Kvinnen som eier hunden som angrep forteller at hun er i sjokk etter hendelsen.

– Det er helt forferdelig det som har skjedd, og jeg er veldig lei meg. Hunden min har aldri gått til angrep før. Hva som gjorde at den plutselig angrep i går vet jeg ikke, men det kan henge sammen med at den for et par måneder siden ble angrepet av en liten hund, sier hun til VG.

Kvinnen forteller at hun ikke så den vesle hunden som stod på uteserveringen på restauranten før hunden hennes plutselig angrep.

– Burde hatt bånd



DØDE: Hunden hadde ikke en sjanse da en blandingshund av rasene olde english bulldogge og amstaff gikk til angrep på ham. Foto: PRIVAT

– Jeg har alltid hunden i et kort bånd, og det hadde jeg også i går. Vi skulle bare gå forbi restauranten da hunden min plutselig snudde seg og bet hunden. Jeg forsøkte å dra den bort, men det var helt umulig.

– Det kunne vært små barn på uteserveringen. Hva tenker du om det?



– Hunden min er vant til å være sammen med barn, og har aldri skadet noen av dem. Jeg skjønner at slike hendelser gjør folk redde, men dette var ikke bare min hunds feil. Skal folk ha hunden sin ute i gaten, må de sette den i bånd, mener kvinnen.

– Hadde ikke en sjanse



– Dette var David mot Goliat. Pomeranien er en skjør hunderase, så den vesle hunden hadde ikke en sjanse i dette angrepet.

Det sier daglig leder i Oslo hundeskole Geir Marring.

Marring, som også er daglig leder i veterinærkjeden Dyrenes venn har over 30 års erfaring som hundeinstruktør.

Ifølge Marring er blandingen av rasene olde english bulldogge og amstaff lovlig i Norge.

– Men denne typen blanding kan være vanskelige å håndtere, fordi det ikke å lett å få skikk på slike hunder, sier han.

Økning i hundeangrep



HUNDE-EKSPERT: Daglig leder i Oslo hundeskole Geir Marring. Foto: MATHIAS JØRGENSEN

Marring er ikke overrasket når han hører om angrepet på Sofienberg. Ifølge Marring har det aldri vært innrapportert flere bittskader der hunder har angrepet hunder til veterinærklinikkene hans enn nå.

– Bare forrige uke fikk vi inn syv-åtte hunder som enten var døde eller var så alvorlig skadet etter angrep fra andre hunder at de måtte avlives. Vi ser også en økning i antallet bittskader der hunder har angrepet mennesker.

Marring er svært kritisk til at mange hundeeiere slipper hunden sin ut uten bånd, eller lar dem gå løse på tur.

– Kunnskapen om hunder må opp. Vi må huske på at dyr ikke tenker som mennesker. Kanskje løsningen må være å innføre konstant båndtvang. Hendelser som den på Sofienberg skjer dessverre gang på gang på gang.