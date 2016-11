Full debatt etter Mostue-innlegg om hund i bur

Veterinær Trude Mostue uttalte til VG at hundeeiere ikke bør la hunden være i bur mer enn tre timer. Det er det uenighet om.

Etter at Trude Mostue uttalte seg om hund i bur har det vakt stor debatt rundt hvordan man skal behandle kjæledyret mens man er på jobb. Lisbeth Støber Rohde var en av hundeierne som reagerte på Mostue sitt innlegg.

Hun og familien har en chinese crested, en kinesisk nakenhund med pels, som er hjemme alene i et bur opptil seks timer om dagen.

UTE I DET FRI: Snoopy, hunden til Lisbeth Støber Rohde ute på gressplenen. Foto: Privat.

Rohde forteller at hunden trives best i buret og legger seg der både om kvelden og før familien drar avgårde på skole og jobb.

– Han føler seg trygg i buret og piper hvis vi ikke lukker døren, sier Rohde.

Rohde er uenig i at dyr ikke kan være alene i byr og forteller at hunden Snoopy trives i buret selv når de er hjemme.

Burets størrelse



I Sverige kan man straffes hvis man lar hunden være alene hjemme i mer enn seks timer. I 2008 ble det utarbeidet nye råd som tillegg til svensk lov om hundehold. Der står det at hunder ikke skal holdes i bur unntatt ved spesielle situasjoner som for eksempel bilreiser.

Maria Været Veggeland jobber under seksjon dyrevelferd i Mattilsynet og mener at hunder kan være i bur en viss stund, men at de da må kunne bevege seg relativt fritt.

– Noen hundeeiere bruker bur som er ment til å transportere dyr med. Det er som å putte hunden i en boks. De må ha plass til å reise seg, strekke seg og endre liggestilling, sier Veggeland.

Hun mener at hunder kan tilpasse seg å være alene, men at det må legges til rette. Mattilsynet anbefaler at selv små hunder har minst to kvadratmeter gulvplass på steder hvor de skal oppholde seg over tid.

– Man kan ikke automatisk forvente at det skal gå bra for en hund å være alene, sier Veggeland.

Ingen fasit

Monica Dahlback er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og mener at det er mulig å ha fulltidsjobb og hund, men at det krever mye og at man må ta forhåndsregler. For eksempel ved å få noen til å gå tur med hunden mens man er på jobb eller lignende.

– Man må spørre seg selv om man er villig til å dedikere en så stor del av livet sitt til hund. Har du fulltidsjobb og er alene, må hunden være førsteprioritet utenom jobb, sier Dahlback.

Dahlback sier det kommer an på rase og individ, men at hunder generelt trenger aktivisering og sosialisering for å være glade og fornøyde hunder.

– Det finnes ingen klar fasit, men de fleste hunder vil ikke trives med å sitte i bur over lenger tid, så dette er noe vi fraråder, sier hun.

Hun har selv valgt ikke å anskaffe hund fordi hun føler hun ikke kan gi dyret det den trenger.

Ja til flere dyr sammen



Dyrevernorganisasjonen NOAH anbefaler å hyre inn en hundelufter som kan gå turer dersom man har en jobb med lange arbeidsdager. Alternativt at man allierer seg med venner og naboer som kan bistå i hundepassingen.

– Det er for lenge for en hund å være helt alene en hel arbeidsdag. Hunden kan venne seg til det, men det er ikke noe den setter pris på. En åtte timers arbeidsdag, pluss reising til og fra jobb, er altfor lenge, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Hun mener det stiller seg annerledes dersom det er flere dyr i husstanden.

– Hunder er flokkdyr. Noen hunder kan ikke være alene i det hele tatt. Andre hunder klarer fint å være uten menneskeselskap dersom den er sammen med en annen hund. Hvis man har en katt, og den går godt sammen med hunden, så kan det også være en løsning, sier Martinsen.

– Er det for mange hundeeiere som ikke burde ha hund?

– Ja, det må man kunne si når det fortsatt er såpass mange hunder som ikke har et optimalt liv og at det dessverre er hunder hos omplasseringsorganisasjonene som trenger nye hjem. Jeg tror det er mange som ikke tenker på dyrenes behov når de kjøper en hund, de tenker mer på hva de selv forventer av hunden, sier Martinsen.

