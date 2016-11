Eieren til Ivo (7) må betale 100.000 etter at kvinne brakk lårhalsen

Hundeeier og alenemor Marleen Hodne (45) må ut med 100.000 kroner til en kvinne i 60-årene etter at hunden Ivo (7) slet seg løs.

Nå har hundevenner startet kronerulling på Facebook for å hjelpe den uføretrygdede hundeeieren med å gjøre opp etter hendelsen.

– Det er samlet inn hele 25.000 kroner allerede, sier Marleen til VG.

Ivo slet seg – og kvinne falt



Lårhalsbruddet skjedde våren 2014, da Ivo sto bundet utenfor huset.

En kvinne kom forbi – også hun med hund, og det endte med at kvinnen falt og brakk lårhalsen.

MÅ UT MED 100 000: Matmor Marleen Hodne med sin eurasier Ivo. Foto: , Thomas Gåsøy

I ettertid har kvinnen sagt at hunden Ivo hoppet opp og la forlabbene på brystet hennes, noe som gjorde at hun falt.

Ifølge NRK i Sogn og Fjordane, som først omtalte forliket, har den fornærmede kvinnen først forklart at Ivo ikke hoppet opp, men at hun falt da hun løftet opp sin hund.

Hunden er av typen eurasier, en rase som skal ha et svært godt gemytt.

– Den er bare vennlig mot fremmede, slik sett en dårlig vakthund. Den brukes også av den lokale barnehagen for å lære barn å opptre overfor hunder, sier Hodne.

Likevel har hun gått med på et forlik i Måløy forliksråd, om å betale 100.000 kroner for på den måten å slippe ethvert ansvar for skaden.

– Alternativet var at jeg risikerte en dom i retten, hvor jeg kunne bli ansvarlig for både mine og hennes advokatutgifter, og menerstatning og hennes tap i all fremtid på grunn av skaden.

Dårlig rettsvern



Hodne ønsker å få en debatt om skadeerstatningslovens bestemmelse:

DÅRLIG RETTSVERN? Hundeeieren blir fort erstatningsansvarlig dersom noen eller noe blir skadet i hundens nærhet. Foto: Privat

Paragraf 1-5: Eier og innehaver av dyr plikter uansett skyld fra sin side å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg.

– Mitt poeng er at hunder og hundeeiere har for dårlig beskyttelse i norsk lovverk. Det burde for eksempel være krav om bevisførsel om at hunden faktisk påførte skade, sier hun.

Hun allerede lånt sparepenger fra sin 14-årige sønn. Samtidig har hun bedt om utsettelse på andre fakturaer for å kunne betale hele beløpet.

– Naboene har vært fantastiske, de har kommet med bakverk og ved til meg, sier hun.

Advokat Gunnar Lunde i Førde representerer den skadede kvinnen. Han sier til VG at hverken han eller hans klient vil kommentere saken.

– Uheldig



Norsk Kennel Klub er redd for at denne saken skal skape varig rettspraksis – og mener det vil være fryktelig hvis folk ikke lenger tør ha hunder:

– Slik loven står i dag vil hundeeiere kunne idømmes erstatningsansvar selv om de har handlet uten uaktsomhet og overlegg, noe NKK mener at ikke er riktig. Prinsippet om overlegg eller uaktsomhet bør gjelde også i saker hvor hunder er involvert. Om denne saken skulle vurderes ut fra dette kan ikke NKK se at hundeeier her ville blitt idømt erstatningsansvar. Slik som saken blir belyst i media fremstår Ivos atferd som helt normal hundeatferd, sier administrerende direktør Trine Hage i Norsk Kennel Klub.

NKK har i 2016 jobbet aktivt politisk for å bedre hunders rettssikkerhet og bevegelsesfrihet, og foreslått lovendringer både når det gjelder praksis av båndtvang og oppheving av raseforbud, sier hun.

IVOFIKK PREMIE: Her er Ivo på hundeutstilling. Han er en eurasier på om lag 30 kg, som skal ha et bra gemytt og ikke passe spesielt godt som vakthund. Foto: Thomas Gåsøy