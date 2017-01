Bjørn (32) satte inn kontaktannonse under «hunder gis bort» på Finn.no

Fuglehunden Peik i Hallingdal annonserer eieren sin (32) under «Gis bort – selskapshunder» på Finn.no.

«Etter et og et halvt år sammen med matfar ser jeg at tiden ikke strekker helt til, og at jeg ikke greier å gi han alt det han trenger. Derfor tenkte jeg å se om det kanskje det var noen som kunne tenke seg å ha et delt ansvar for han, slik at han kan få mer stimuli og sosialisering. Far er en 32 år gammel hann, og går best sammen med jevnaldrende hunner» heter det i Finn.no-annonsen.

– Jeg bor jo her i Flå i Hallingdal, og her bor det jo nesten ikke et menneske, og de som bor her, har gjennomsnittsalder på 150 år. Derfor må jeg prøve meg på nettet da, sier Bjørn Henrik Johansen (32) til VG.

32 ÅR GAMMEL HANN: Bjørn Henrik Johansen omtales i dyre-annonsen som «en 32 år gammel hann», som trives best med jevnaldrende hunner. Foto: Privat

Den utradisjonelle kontaktannonsen ble først omtalt i Varden.

32-åringen er utdannet naturveileder og arbeider ved Rovdyrsenteret i Flå, og som bjørnepasser i Bjørneparken.

Han sier til VG at han har forsøkt ulike andre dating-fora, men har opplevd at det er lett å drukne i mengden.

– Og så er det gjerne slik at det er vanskelig å finne noen som er seriøse, sier han.

VGTV: VG tester datingtjenester på nett

Derfor tenkte han at det lureste var å henvende seg til noen som delte hans interesser, og satte inn annonsen på dyr gis bort. I Peiks annonse heter det:

« ... han kan fint kose seg i sofaen mens han stirrer på denne lysende boksen i stua. Han er veldig glad i å gi stryk og kos, men siden jeg ikke har hender er det vanskelig å gjengjelde tjenesten.»

Og:

«Han lytter godt til irettesettelser og er svært lærenem, så jeg tror ikke en medeier vil ha noen problemer med å tilpasse han til sitt behov.»

– Responsen er svært bra, jeg har ikke kommet gjennom alt ennå. Jeg har fått over 220 svar. De kommer fra hele landet, helt fra Finnmark, og ett svar fra Stockholm. Mange av svarene er fra katter, hester og andre hunder, som vil gi bort eller delvis bortplassere sine kvinnelige eiere, ler han.

NB! Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG.