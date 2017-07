Bamse (7) forsvunnet på Gardermoen

Et tomt bur rullet ut på bagasjebåndet på Gardermoen. Lille Bamse (7) er borte etter at flyet han var på landet fra Spania ved midnatt.

Heidi Haanstad og datteren Melika landet fra Alicante like etter midnatt i natt, og ventet ved bagasjebåndet på hunden Bamse, en chihuahua blandingshund på syv og et halvt år. Men buret dukket aldri opp, og etter en lang stund fikk de to sjokkbeskjeden om at hunden var forsvunnet.

Tre og en halv time senere dukket et tomt bur opp på bagasjebåndet.

– Det var helt tragisk å se, forteller Heidi Haanstad til VG.

En leteaksjon ble igangsatt, men det drøyde lenge før eierne fikk være med.

– Det tok to timer før jeg ble klarert til å kunne lete etter hunden ute på området. SAS og Nokas har lett med varmesøkende kamera. Hunden har chip, men Bamse forsvinner hver gang de er i nærheten, forteller Melika.

– Har dere fått noen forklaring på hva som kan ha skjedd?

– Nei, vi har egentlig ikke det. De tror buret har vært ødelagt, men dette ble strengt sjekket under innsjekk i Spania. Buret var ikke ødelagt, det ble sjekket på alle mulige måter. Så det vi tror er at det kan ha løsnet på en måte da Bamse ble båret ut. Det virket som de har observert at han forsvant ut fra flyet, forteller Heidi Haanstad.

Vaktleder Trond Meland ved Gardermoen politistasjon bekrefter at de har mottatt melding om at en hund er forsvunnet.

– Den er observert utenfor gjerdet på Gardermoen, men den er ikke funnet. Det pågår ingen leteaksjon, sier han til VG.

Pressekontakt Tonje Sund sier hunden forsvant rett etter at den ble tatt ut av flyet i natt.

– To hunder ble losset ned fra flyet på vanlig måte. Rutinen er at de skal fraktes med en tralle. Hunden forsvant i det lille vinduet da stuerne snudde seg for å hente en tralle.

Bamse ble lett etter med varmesøkende kameraeret fra airport patrol på Gardermoen.

– De lette gjennom natten både inne på flyplassområdet, og utenfor. Letingen fortsetter i dag. Dette er naturligvis en veldig kjedelig hendelse, men fokus nå er på å finne hunden, sier Sund.

Hun sier SAS vil kontakte hundens eiere.