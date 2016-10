Komiker Dag Sørås: Du er ikke et dårlig menneske fordi du ler av død baby-vitser

Med unntak av de ytringene som er straffbare, mener Dag Sørås at mannegruppa Ottar må få lov til å utøve sin «dårlige humor» i fred.

– Jeg synes alle ropene om sensur blir helt feil. Det går an å ta avstand til holdningene men likevel forsvare deres rett til å melde det de gjør, med unntak av de vitsene eller innleggene som er ulovlige. Men det blir jo en annen sak, og noe politiet må ta seg av, sier komiker Dag Sørås til VG.

De siste dagene har debatten rast rundt «Mannegruppa Ottar». VG har tidligere fortalt om 20 år gamle Ingrid Jackson, som ble grovt hetset av medlemmer av Facebookgruppen. Både hun og bloggeren Sophie Elise har varslet anmeldelse av flere medlemmer. Men det er ikke bare grove meldinger rettet mot enkeltpersoner som har fått kritikk. Mange har også reagert på det de mener er svært grove vitser inne på gruppen, blant annet vitsing rundt overgrep mot barn.

– Mange elsker ideen om å bli krenket

Sørås understreker at han ikke selv synes vitsene på gruppen han selv omtaler som «et forum som tiltrekker seg folk med en lavpannet 80-talls humor», er morsomme. Likevel reagerer han sterkt på noen av de kraftige reaksjonene som har kommet.

– Men hvorfor tror du folk reagerer så sterkt og blir krenket over det som blir skrevet i dette forumet? Sammenlignet med for eksempel noen av dine vitser fra scenen?

– For det første tror jeg ikke det er så mange som blir krenket. Men mange elsker ideen om å bli krenket. Det finnes da eksempler på at babyvitser er skrevet på forum på Kvinneguiden også, noe som viser at vi alle er mennesker, sier han.

– Videre så er dette ikke noe som dyttes opp i ansiktet på dem som angivelig blir krenket. Du må aktivt bli eller forbli medlem. Uttalelser som går på at ekte mannfolk ikke er med i gruppen synes jeg er tullete.

Sammenligner med å bryte seg inn på nachspiel



– Det betyr ikke at du er et dårlig menneske fordi du ler av døde baby-vitser, mener Sørås, som selv ofte får tilbakemelding på at han har en for mørk humor, samtidig som publikum forventer drøye vitser.

– At mange sier at de reagerer så kraftig handler mye om at eksempler har blitt presentert i media fra en gruppe som i utgangspunktet er lukket, sier han og fortsetter;

– Det kan sammenlignes med at man ikke er invitert på et nachspiel, men bryter seg inn på dette for så å melde «Hei! Jeg liker ikke humoren dere har her».

– Men tror du ikke mange reagerer på at denne type holdninger får «vokse» i et forum som er skjult for offentligheten, i en gruppe som teller over 20.000- der ytringene nødvendigvis ikke er ulovlige, men likevel ikke noe samfunnet kan akseptere?



– Selvfølgelig kan det hende at folk reagerer når de blir konfrontert med mange tusen personer har dårlig humor, men da kan jeg dessverre informere om at det nok er en langt høyere andel av Norges befolkning som har ræva humor, sier Sørås, og utdyper;

– Men jeg tror mange innbiller seg at humoren din sier noe om din moralske karakter. Det er garantert barneleger som ler av pedovitser, uten av de blir dårlige mennesker eller leger, av den grunn. Det er de som elsker å utbasunere om hvor krenket og opprørt de er som har mest å skjule, mener han.



Lisa Tønne: – Viktig å infiltrere de lukkede gruppene deres



En annen komiker som ofte har kommet med drøye vitser er Lisa Tønne, enten fra scenen eller sammen med Sigrid Bonde Tusvik i deres podkast «Tusvik og Tønne».

På spørsmål om hvorfor Tønne tror folk reagerer så sterkt på grove vitser fra forum som Mannegruppa Ottar, kontra eksempelvis hennes podkast, svarer hun:

Komiker Lisa Tønne Foto: Jan Petter Lynau , VG

– De har laget et lukket promperom hvor de kan dele sinnakåte tanker. Her er det mye sinne som ikke har fått utløp. Både RR og T & T (Radioresepsjonen og Tusvik og Tønne, journ.anm.) er tilgjengelig for alle. Hvor man blir arrestert og av og til må legge seg flat om man går for langt. Mannegruppa Ottar er da heller ikke komikere, som lever av å kommentere samfunnet vi lever i, eller har jeg gått glipp av noe?, skriver hun på SMSen.

– Dette er hvite menn som mener at det er deres rett å ønske Sophie Elise voldtatt, og å kunne komme med truende kommentarer ovenfor henne, fordi hun lager sugemunn og i deres øyne da tydeligvis, ber om å bli voldtatt, fortsetter hun.

– Dette er i utgangspunktet bare stusslige menn som man bør riste på hodet av, men samtidig er det viktig å infiltrere de lukkede gruppene deres. For sinnakåte hvite menn, kan også bli farlige hvis ingen sier " NEI IKKE SÅNN!" iblant, avslutter hun.

Vil ikke sammenlignes med «Mannegruppa Ottar»



VG har sett flere skjermdumper 2014 og 2015 fra Egmont-eide Kvinneguiden, som Sørås referer til, der vitser med lignende sjargong som mannegruppens fremkommer.

– Vi har gjort en ganske stor oppryddnngsjobb i forumene i løpet av de siste par årene. Ingen er skånet for en slik tematikk, men vi forsøker å fjerne slike ytringer så raskt som mulig, sier Monica Lid som er digitalredaktør i Egmont og redaktør for Kvinneguiden.no.

Av de to innleggene Lid blir presentert for kan hun opplyse at minst ett er slettet.

Hun synes ikke Sørås sammenligning mellom «Mannegruppa Ottar» og Kvinneguiden er heldig.

Monica Lid er redaktør for Kvinneguiden. Foto: Frode Hansen , VG

– Å sammenligne «Mannegruppa Ottar» med kvinneguiden treffer dårlig. Mannegruppen synes opprettet med det formål å komme med grisevitser og innlegg som kanskje ikke tåler dagens lys, mens hensikten vår er at folk skal kunne diskutere interesser og hverdagsproblemer i en forumsetting, mener hun.

– Jeg tenker at den gruppen har en slags fellesskapsfølelse fordi de opplever at de ytrer seg i et «lukket» miljø. Problemet er, at så fort ting leses av noen titalls personer så kan ikke gruppen regnes for lukket lenger. Kvinneguidens forum er ikke den type arena.

Øyvind Solstad er ansvarlig for brukerinvolvering og sosiale medier i VG, som også har flere forum der brukerne møtes for debatt, og der noen også- tidvis går over streken.

– Er det rettferdig at VG peker fingeren på eksempelvis «Mannegruppa Ottar» når personer ofte tråkker over streken i våre forum?

– Alle steder folk møtes på nettet, blir det krøll. Noen steder nesten ingenting, andre steder mye. VG får mellom 10 og 20 000 kommentarer og innlegg i døgnet på våre flater. Vi sletter vel kanskje 1-2% av disse, pga. spam, sjikane og andre ting. Det er ikke mye. New York Times og CNN sier de sletter henholdsvis 25 og 19 prosent av alle kommentarer, så nordmenn oppfører seg generelt veldig høflig og skikkelig mot hverandre, sier Solstad og opplyser at kollegaer i utenlandske medier alltid spør en gang til når han forteller hvor lite VG må ta bort.