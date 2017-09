Hotellsjef erkjenner straffskyld for å ha tent på hotellet i Selje

Hotellsjefen i Selje som er tiltalt for å ha tent på sitt eget hotell, erkjente straffskyld på fem av seks punkter da rettssaken startet.

I november i fjor ble Selje hotell i Sogn og Fjordane totalskadet i brann, og politiets etterforskning satte søkelyset på hotellets egen sjef.

Den 39 år gamle hotellsjefen som er tiltalt for å ha startet brannen, erkjente straffskyld på fem av seks punkter da rettssaken startet i Sogn og Fjordane tingrett mandag.

Mannens to brødre som er tiltalt for å ha medvirket i planleggingen av brannen samt økonomisk utroskap, har nektet straffskyld på samtlige punkter.

Kjørte fra Sverige

– Dersom hotellet hadde brent helt ned, så ville ikke bare dokumentene som viser jevn tapping av selskapet fra 2014 til 2016 ha gått tapt. Eierne ville også ha fått et helt nytt hotell betalt av forsikringsselskapet, sa politiadvokat Magne Nyborg i sitt innledningsforedrag ifølge Bergens Tidende.

Direktøren har forklart at han kjørte et ærend fra Stockholm, hvor han bodde, for å sette fyr på hotellet.

Aktoratet mener hotellsjefen og styrelederen var sammen om brannen og at de kjørte til og fra Sverige brannatten for å skaffe seg alibi.

Stor gjeld

Politiet konkluderte fra begynnelsen av med at hotellet var påtent siden det ble funnet flere bensinkanner like ved.

Den svenske familien overtok hotellet i januar 2014, men etter kort tid fikk hotellet økonomiske vanskeligheter. I ettertid har det kommet fram at hotellet hadde en gjeld på 16 millioner kroner, men at det var fullforsikret.

Saken går i Sogn og Fjordane tingretts lokaler i Førde i perioden 18. september til 6. oktober 2017.