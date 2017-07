Pride-parade i Oslo: – En kampfest for menneskemangfold

Titusenvis samlet seg da en drøy uke med Oslo Pride kulminerte i Pride Parade gjennom sentrum lørdag ettermiddag.

Paraden, som er for alle som ønsker å delta, går fra Grønland til Universitetsplassen i Oslo. Skeive, venner av skeive, familie og alle som vil støtte opp om mangfold er med på markeringen arrangert av Oslo Pride.

Blant flåtene og foreningene som var å se, var blant annet «Gay på landet», «Oslo Bisykkel» og «Hamar homsesex». Også politiet, Sporveien og Norges indrettsforbund var representert.

Prest Birte Nordahl gikk under parolen «Kirken på Pride». Hun forteller at hun fikk tårer i øynene da hun passerte Oslo domkirke, som er hennes tidligere arbeidsplass og som hun elsker.

ROM FOR ALLE: Birte Nordahl er prest og jobbet i domkirken tidligere. Foto: Odin Jæger , VG

– For meg betyr Pride en stor kampfest for det vakreste menneskemangfoldet i verden, sier hun til VG og legger til:

– Ingen kjærlighet uten rom for alle! Dette er en av de viktigste dagene i året for oss, kjærligheten og kirken.

Om striden innen kirken om skeive og deres rettigheter, sier hun:

– Jeg opplever at sammen med kvinnekamp og antirasistisk kamp, er kampen for skeive livsrom i kirken et av de viktigste kampene i dag.

Lenger bak i paraden danser Fuad med venner mens glitter drysser ned i gaten. Han forteller at Pride har en viktig betydning for ham:

DANSEGLEDE: Fuad (i hvitt med flagg på hodet) danser i Pride Parade lørdag. Foto: Odin Jæger , VG

– Det betyr å demonstrere og representere mine muslimske venner som ikke tør å komme hit eller være med. Det betyr ekstremt mye!

Tidligere i uken har Pride arrangert konserter med blant andre Sondre Lerche og Samantha Fox, og de har også hatt kunstutstilling og kvinnekveld. 200 arrangementer har det vært i hovedstaden, fordelt på ni dager.

Vidar Myklebust har stilt seg opp langs veien der toget går, med tiara på hodet og en stor papp-sjablong som rammer ham inn, hvor det står «Homo på heltid. Homo 52 uker i året». Han har arrangert vennekafeen BigBoy Alternativ hele uken og invitert til frokost hjemme hos seg selv for alle som vil.

VIKTIG HELE ÅRET: Vidar Myklebust slår et slag for «helårshomo'n». Foto: Odin Jæger , VG

På spørsmål om hva Pride betyr for ham, svarer sunnmøringen:

– Det er en bekreftelse på at Norge er et fantastisk land å bo i. Samtidig nytter det ikke å støtte opp én dag eller én uke i året. En må stille opp hele året!

17-årige Hannah Ødegaard deltar i paraden med flere venner, dekorert med fargerik sminke og glitter.

– Hva betyr Pride for deg?

– Det er en mulighet til å være stolt av seg selv og ikke legge skjul på hvem man er, sier hun.

UNGT ENGASJEMENT: Hannah Ødegaard var blant de mange tusen i paraden i Oslo lørdag. Foto: Odin Jæger , VG

Bak Pride står FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som har som uttalt mål å arbeide for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden.

I forkant av Pride 2017 har de også satt i gang kampanjen #gåformeg, der en rekke kjente politikere, artister og TV-fjes fremmer historier til skeive mennesker som ikke selv tør å delta på Pride-markeringer.

– I en tid hvor homofile i Tsjetsjenia arresteres og tortureres og vi har nynazistiske grupperinger på fremmarsj her hjemme, håper vi denne kampanje kan vekke folk og fortelle at det er viktig å tydelig flagge positive holdninger, sier FRI-leder Ingvild Endestad i en uttalelse.

Blant kjendisene som deltok i paraden i år, var NRK-profil Noman Mubashir. Han bestemte seg impulsivt for å stå fram etter kongens tale i høst, og i år var første gang han selv gikk i paraden.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er litt skummelt. Jeg har vært nedtynget i skam i så mange år. Nå skal jeg plutselig stå midt på Grønland, gå gjennom hele «skylinen» av moskeer, før jeg entrer Karl Johan og grunnlovens plass, sa han til VG i forkant av markeringen.

Ifølge arrangørene var det i fjor rundt 30.000 deltakere i og 200.000 tilskuere til paraden.