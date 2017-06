Noman Mubashir går i sin første Pride-parade

For 15 år siden sto Noman Mubashir på sidelinja og så sin første Pride-parade. I år går han for skeive muslimer med minoritetsbakgrunn.

Da NRK-profil Noman Mubashir fikk en telefonsamtale fra VG i etterkant av kongens tale i høst, valgte han rett og slett å benytte anledningen til å stå frem som åpen homofil.

– Jeg ble bedt om å gi en kommentar til talen, og den var så inkluderende og flott at følelsene bare veltet opp. Jeg er kjent for å være en kontrollfreak, men jeg er også impulsiv. Her var det den impulsive siden av meg som kom frem, forteller han.

Mubashir hadde samboer, og det var allerede godt kjent i hans egen omgangskrets at han var homofil. Kjæresten hadde lenge oppmuntret ham til å stå frem, men etter en lengre modningsprosess valgte han å komme ut. I år går han i Oslo Pride-paraden for første gang.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er litt skummelt. Jeg har vært nedtynget i skam i så mange år. Nå skal jeg plutselig stå midt på Grønland, gå gjennom hele «skylinen» av moskeer, før jeg entrer Karl Johan og grunnlovens plass, sier han.

Går for skeive muslimer

Denne våren har Mubashir vært en del av «Gå for meg»-kampanjen i regi av FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, der kjendiser og profilerte personer går for de som selv ikke tør å gå i paraden.

Selv husker han da han for første gang sto på sidelinja for 15 år siden og skuet over menneskehavet.

– Jeg ble så overveldet. Jeg hadde så lyst til å gå, men ble bare stående å se på. I morgen kommer jeg til å ha alle de guttene og jentene med samme bakgrunn som meg i tankene. De som er i skapet og kanskje er ulykkelig gift. Jeg håper at de selv skal få gå en dag, forteller han.

Han er spent på om det kommer noen reaksjoner, eller om han møter noen gamle kjente fra det skeive miljøet i Oslo.

– Jeg har ikke besøkt et skeivt utested på nesten åtte år. Det blir hyggelig å møte igjen en del gamle kjente.

SPENT: – Kjærligheten får overvinne frykten i morgen, forteller Nomad Mubashir. Foto: Lech Klaudia , VG

De ti vanskeligste årene i livet

Mubashir beskriver seg selv som en person med tre minoriteter. Han er norsk-pakistaner, muslim og homofil.

– Det er nok av utfordringer ved å pakistansk bakgrunn i Norge. Det har også blitt vanskeligere å være muslim i verden etter 11. september. Når du da attpåtil er homofil føles det til tider som du ikke akkurat har trukket vinnerloddet, sier Mubashir.

Tidligere på dagen leverte han fra seg bilen til EU-kontroll. Veien ned Sandakerveien mot Sagene brakte plutselig frem sterke minner fra da han i slutten av 20-årene bodde i en leilighet på Bjølsen.

– Det var kanskje de ti vanskeligste årene i livet mitt. Jeg gikk forbi leiligheten min og tenkte: Wow, tenk på alle gangene jeg satt i den stua og hadde det vondt fordi jeg ikke klarte å være åpen, forteller han.

Det er spesielt én hendelse som brant seg fast.

– Jeg husker så godt at jeg gikk forbi Bjølsen skole en dag for mange år siden. På utsiden satt det to gutter og skrek «jævla homo» etter meg. Det er sånt du aldri glemmer.

Stort sett positive reaksjoner

Den massive responsen som Mubashir har fått etter at han valgte å stå frem har stort sett vært positiv. Mange unge har skrevet til ham, og en ting som har rørt han spesielt er tilbakemeldingene han har fått fra flere unge jenter i hijab.

– Jeg tror det handler om at de også kan føle på det å befinne seg på utsiden av normalboksen, bli uglesett og diskriminert på gata. Jeg synes det er utrolig fint at vi er så forskjellige, men likevel har så mye til felles, sier Mubashir.

En av grunnene til at han ventet med å komme ut var frykten for reaksjonene, særlig i det norsk-pakistanske miljøet. I ettertid har han opplevd både positive og negative tilbakemeldinger.

– Jeg har blitt lei meg og provosert over enkelte meldinger som har blitt skrevet om meg på norsk-pakistanske nettsider. Som norsk-pakistaner er du en minoritet, og hvis du da krever at andre folk skal respektere deg for den du er, så må du også respektere at man er glad i en annen mann.