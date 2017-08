KrF-nestleder taus om sitt syn på flaggstriden

Regnbueflaggene splitter KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads hjemfylke - der hans far er en av ordførerne som nekter å flagge. Flere flagg er blitt fjernet det siste døgnet.

Onsdag denne uken kunne Fædrelandsvennen melde at ingen av de seks KrF-ordførerne på Sørlandet ville heise regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager. Tre andre ordførere fra Tverrpolitisk liste i Tvedestrand, Arbeiderpartiet i Valle og Senterpartiet i Åseral støtter KrF-ordførerne. De 21 resterende ordførerne vil heise regnbueflagget under festivalen, som foregår denne uken.

Ifølge Grimstad Adressetidende valgte KrF-ordføreren i Grimstad, Kjetil Glimsdal, torsdag å la regnbueflagget vaie i byen likevel. Det ble klart etter formannskapsmøtet i kommunen torsdag.

Torsdag ble flagg i flere kommuner fjernet fra flaggstengene. Ifølge Birkenes kommune ble snoren klippet og flagget fjernet, og kommunen anser handlingen som hærverk og tyveri, skriver NTB.

I 17-tiden torsdag ettermiddag ble også regnbueflagget utenfor rådhuset i Lillesand fjernet, sier ordfører Arne Tomassen til Lillesands-Posten.

– En mann i sort hettegenser er observert idet han firte flagget og sprang av sted, forteller Thomassen.

Mener Ropstad har et spesielt ansvar

Nå vil stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne, Eivind Trædal, vite hva nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener om flaggsaken. Ropstad er selv fra Sørlandet, og faren hans er en av ordførerne som ikke ønsker å heise regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager.

BER ROPSTAD SVARE: MDG-kandidat Eivind Trædal ber KrF-nestlederen fra Sørlandet si hva han mener om heising av regnbueflaggene. Foto: Kyrre Lien , VG

– Det er påfallende at så mange KrF-kommuner sier nei. Det bør KrFs nye nestleder ha en mening om. Dette er en sak som har vært opprivende for KrF internt, men Knut Arild Hareide har vært en modig mann, og jeg synes Ropstad bør utvise samme motet, sier Trædal til VG.

Han mener nazimarsjen som fant sted i Kristiansand tidligere i sommer med parolen «Knus homolobbyen», gjør at samfunnet nå må markere motstand mot slike grupper.

– Nazimarsjen var rystende for hele regionen, så det er desto viktigere at vi gjør dette. Å heise regnbueflagget er en liten gest som ikke koster noe, men jeg tror det betyr en god del for de som føler seg truet, sier Trædal.

Han mener Ropstad bør være tydelig på hva han mener om flaggsaken.

– Han har som førstekandidat og nestleder et spesielt ansvar for å avklare hva han synes, når partiet lokalt tar så tydelig stilling.

– Har også respekt for lokaldemokratiet i familien



– Dette er et verdivalg. Enten viser man solidaritet, eller så velger man å ikke gjøre det. Hvis man ikke gjør det er det et sterkt signal, og det er Ropstad klar over. Å ikke flagge er også en måte å flagge sin mening på. Her går det ikke an å gjemme seg bak flaggloven, sier han.

VIL IKKE SVARE: Stortingsrepresentant og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier han ikke kan gå inn i lokale spørsmål. Foto: Jo Straube , VG

Ropstad selv skriver i en e-post til VG at han ikke vil si hva han mener om flaggsaken på Sørlandet.

– Som stortingsrepresentant går jeg ikke inn i spørsmål som avgjøres lokalt, skriver Ropstad.

Han er enig med Trædal i at man må vise motstand mot nazimarsjen, men at det ikke har noe med flaggsaken å gjøre.

– Vi må klart vise avstand til nazimarsjen. Holdningene må imøtegås på mange måter i samfunnet. Det denne grupperingen står for, må vi markere motstand mot. Det tror jeg de fleste er enige i, helt uavhengig av flagging eller ikke, og jeg regner med at Trædal ikke mener at man er positiv til nazimarsjer hvis man ikke flagger med regnbueflagg, skriver han.

Din far er en av ordførerne som ikke flagger. Støtter du din far i dette valget?

– Jeg har også respekt for lokaldemokratiet i familien, skriver Ropstad.