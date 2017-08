Klistret regnbueflagg på kommunehuset i Tvedestrand

Tvedestrandsungdom printet ut over 300 regnbueflagg og hang opp på kommunehuset i anledning Skeive Sørlandsdager.

Etter en uke fylt med flaggkonflikter, tok venninnene fra Tvedestrand grep for å vise hva de mente om saken.

Onsdag denne uken meldte Fædrelandsvennen at ingen av de seks KrF-ordførerne i Agder-fylkene ønsket å heise regnbueflagget under Skeive Sørlandsdager.

Dagen etter ble et flagg fjernet fra en av flaggstengene i Birkenes, og like etter ble regnbueflagget utenfor Lillesand rådhus fjernet.

Ville vise støtte til homofile

Fredag fant en venninnegjeng fra Tvedestrand ut at de skulle vise sin støtte til festivalen. Sammen med klassekameratene printet Emilie Hegland Trøite ut 300 ark med regnbueflagget på og hengte de opp på kommunehuset i Tvedestrand. Det er en av kommunene hvor ordføreren ikke flagger.

– Vi gjorde det for å vise at selv om ordføreren ikke kan heise regnbueflagget, så kan vi vise vår støtte til de homofile, forteller hun til VG.

– Det er ikke så ofte ungdommer sier sin mening høyt, men når vi først skulle støtte noe så er det fint å støtte noe som dette. Som «Skam» sier: «Alt er love», forteller hun.

Hun går i tredje klasse på Tvedestrand og Åmli videregående skole, og sammen med flere jenter fra trinnet gikk hun til aksjon. Underveis i opphengingen foran kommunehuset kom også noen gutter fra 2. klasse ned til dem.

– Gutter sier ikke så ofte hva de mener i sånne saker, så jeg ble veldig glad da de kom ned og tilbød seg å hjelpe. De kjørte opp igjen til skolen og printet ut flere ark med regnbueflagg som vi hang opp, forteller hun.

Trøite sier de omtrent utelukkende har fått positiv respons på flaggstuntet.

– Det var til og med et eldre ektepar som kom bort og spurte om vi gjorde dette for å erstatte at ordføreren ikke hadde lov til å flagge. Jeg tenker at om 70-åringer, som er født i en tid hvor man hatet, støtter aksjonen så viser det hvor langt vi har kommet. Det burde være lov med all kjærlighet, mener hun.

– I dag vil vi feire kjærligheten



Det nærmeste de kom negativ oppmerksomhet har vært mennesker som har påpekt at de må huske å rydde opp papiret, og at de ikke kan henge opp ark hvor som helst, forteller Trøite.

– Det er fint at folk ser at russen ikke bare er drittunger som drikker seg drita og kjører rundt, vi kan faktisk støtte viktige saker også, forteller hun.

Trøite hyller rektoren på skolen for å gå foran som et godt eksempel.

– Vår skole har tre avdelinger, og rektor har sørget for at det flagges på alle avdelingene, sier hun stolt.

Til Tvedestrand blad forteller Line Marie Poppe, rektor ved Tvedestrand og Åmli videregående, at hun har hentet flagg fra både Froland, Tvedestrand og Kristiansand.

– Vi er glade for å kunne flagge i dag. Vi er en organisasjon som favner all ungdom, sier hun til avisen.

– I dag vil vi feire kjærligheten, uansett. Minoriteter, kjønn eller hva, vi er glad i det mangfoldet vi har, sier hun.

Ordføreren: – Støtter opp om arrangementet

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene fra Tverrpolitisk liste, var altså selv blant ordførerne som ikke ønsket å heise flagget under Skeive Sørlandsdager. Han understreker at det var på grunn av reglene for flaggheising, og at det ikke hadde noe med festivalen å gjøre.

– Det er viktig å få frem - vi støtter opp om arrangementet, og står selvfølgelig helhjertet bak det Skeive Sørlandsdager er til for, sier han.

Når det gjelder venninnenes demonstrasjon, mener han det må være takhøyde for sånt.

– Det har jeg fått med meg, og jeg tenker det er helt greit. Jeg synes ikke vi skal dra dette noe lengre nå. Jentene har sagt at de kommer for å ta ned arkene på mandag, sier Dukene til VG.