Homofile hyller ny liturgi: – En gledens dag!

«Størst av alt er kjærligheten», konkluderer Jon Reidar Øyan. Han får støtte fra flere kjente homofile nordmenn.

– Vi visste at dette skulle komme. Kirkevalget ga et tydelig mandat for det, og det er jo mange år siden Norge i lovverket ga homofile like rettigheter som alle andre. Likevel er det altså ikke før nå at man faktisk kan gifte seg i kirken, og det er veldig, veldig viktig, sier tidligere AUF-leder og homofil Eskil Pedersen.

Mer om vedtaket: Ny liturgi for homofile par

Mange unge i dag vil nok få sjokk når de hører at Norge frem til 2009 ikke hadde en felles ekteskapslov, mener han.

– Det er viktig at vi ikke glemmer den lange kampen som har vært, for homofiles rettigheter. At vi nå får et samfunn med enda færre barrièrer og mindre forskjellbehandling, gjør meg glad, sier Pedersen, og legger til at han mener nyheten kommer på et passende tidspunkt:

– I den tiden vi lever i nå, der mange nok føler at verden ikke går i riktig retning, trenger vi helt klart en sånn nyhet.

Fikk massiv støtte: Noman Mubashit stod frem som homofil

Pedersen får blant annet støtte fra sin tidligere partifelle Jon Reidar Øyan, som i desember fikk massiv oppmerksomhet da han offentliggjorde det håndskrevne brevet han ga til foreldrene da han kom ut av skapet som 19-åring.

– Dette er en gledens dag! At man i dag vedtar liturgien med et så stort flertall, og at de første homofile kan gifte seg i kirken allerede på onsdag, sender er tydelig signal, sier han.

– Ny milepæl

I 1972 ble homofili avkriminalisert i Norge. I 1992 sørget biskop Sigurd Osberg for at homofil praksis ble tatt opp til drøfting. Og i 2009 trådte altså en felles ekteskapslov i kraft. Øyan mener 2017 er en ny milepæl i kampen for homofiles rettigheter.

– Jeg vil gratulere og si takk til alle som har tatt kampen for medmenneskelighet og nestekjærlighet. Størst av alt er kjærligheten, og det viser seg gang på gang, sier han, og legger til at han håper dagens vedtak kan bane vei for at også andre trossamfunn tar diskusjonen rundt homofiles rettigheter.

Debatt: Islam Nets syn på homofile, steining og døsstraff

Høyre-politiker Erling Lae, som selv er gift med prest Jens Torstein Olsen, er også blant dem som applauderer dagens vedtak.

– En liturgi for likekjønnede ekteskap er et gledelig og nødvendig punktum i en debatt som har pågått unødvendig lenge. Vedtaket er viktigst for homofile og lesbiske, men også bra for kirken som nå bør bruke tiden på andre viktige teologiske og kirkelige spørsmål, sier han til VG.

Stein Erik Hagen: – Historisk dag!

– Dette er en historisk dag. Endelig har de gode kreftene i Kirken vunnet, sier Stein Erik Hagen som ifjor frontet kampen for homofil vigsel.

Han stod selv frem som bifil på «Skavlan» i 2015.

– Likestilling basert på menneskeverd tvinger seg frem i alle demokratiske samfunn og organisasjoner, sier han.

Også leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen, jubler over vedtaket.

– Jeg vil gratulere hele Norge med dagen. Endelig skal alle par få gifte seg i sin lokale kirke. I dag feirer vi kjærligheten, sier Sandaker-Nielsen til VG.

– Dette er dagen da vi skal juble og glede oss. Samtidig er det en dag hvor vi skal takke. Vi står på skuldrene til de som har gått foran og banet vei. Deres mot og utholdenhet har stor del av æren for at vi nå har kommet over målstreken, sier han