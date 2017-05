Frps homo-minister: Homofile i Norge har aldri hatt en bedre regjering enn vår

På en ny kåring kommer Norge ut som det nest beste landet i Europa for homofile og andre LHBTI-personer. Frps homo-minister Solveig Horne tar æren for pallplassen.

– Vårt arbeid med ny handlingsplan for LHBTI-personer og at vi har gjort det mulig å endre juridisk kjønn gjør at Norge nå kommer ut som det nest beste landet i Europa på rettigheter for LHBTI-personer, sier Solveig Horne til VG.

Onsdag offentliggjør den europeiske homo-organisasjonen ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) oversikten, som viser at kun Malta anses som bedre enn Norge på rettighetene for LHBTI-personer.

Les også: Kjell (63) og Erik (70) er det første homofile paret som giftet seg i kirken

LHBTI LHBTI er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og personer med atypisk kjønnskategorisering (interseksualitet). Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere. LHBT-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (LHB), og kjønnsidentitet (T).

Med annenplassen gjør Norge et solid byks fra fjoråret, hvor vi havnet på 11. plass.

Bunnplasseringen kom etter flere år med nedgang, som skjedde like etter at Frp og Høyre inntok regjeringskontorene i 2013.

AP advarte mot Frp

I valgkampen sommeren 2013 gikk stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) ut i VG og advarte mot at det kunne bli vanskeligere å stå fram som homo i Norge dersom Høyre, Frp, KrF og Venstre skulle komme til makten.

– Vi ser at det er vanskelig nok å være en homofil 16-åring på bygda, og det vil bli enda vanskeligere å komme ut av skapet med en borgerlig regjering, om de tar fra oss rettighetene, sa Trettebergstuen den gang.

Hun ønsker ikke å kommentere saken i dag.

Sett denne? Lesbiske Anette og homofile Christian venter barn sammen

Horne mener den nye kåringen viser at advarslene fra 2013 bare var skremsler.

– Vi har gjort Arbeiderpartiets skremselspropaganda til skamme. Homofile og andre LHBTI-personer har aldri hatt en bedre regjering i Norge enn Høyre/Frp-regjeringen, slår Horne fast.

Partikollega reagerer kraftig på Listhaugs kristen-tale: – Hun er en brems for homofile og lesbiske

Det til tross for at hun selv fikk en brå start som homominister. Umiddelbart etter at Kongen i statsråd hadde utnevnt Horne til minister ble det bråk om meldinger Horne hadde lagt ut på Twitter.

I 2010 tvitret Horne følgende: «Lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn?».

I PARADE: Solveig Horne og Bent Høie deltok i Oslo Pride-paraden i 2015. Foto: Frode Hansen , VG

Horne: Har modnet

Solveig Horne sier i dag at hun har lagt bråket bak seg, og at hun og Frp «har modnet».

– Det var en uheldig melding fra meg på Twitter, som jeg har beklaget. Jeg har over flere år modnet i synet på homofile, og det samme har Frp, sier Horne.

– Det høres ut som et ekte homo-eventyr?

– Ja, det kan du godt si, sier Horne.

Det til tross for at Frp stemte mot at homofile par skulle få lov til å gifte seg da Stortinget vedtok felles ekteskapslov i 2009.

Sett denne? Ny homostrid i KrF: Vil igjen nekte homofile å gifte seg

Helseminister Bent Høie, som selv er gift med en mann, beskriver den nye homo-rangeringen som fantastiske nyheter.

– Arbeiderpartiet påsto det ville bli vanskeligere å komme ut av skapet med Høyre i regjering. Det visste seg å kun være nok et virkelighetsfjern skremsel fra Ap. Høyre i regjeringen har tatt en rekke grep for at det skal være lettere for alle å være seg selv. Vi har gjort det enklere å endre juridisk kjønn og vi har lagt frem en LHBTI-handlingsplan med over 40 tiltak, sier Høie.