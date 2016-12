Får barn med kamerat - hylles for åpenheten

Anette Trettebergstuen (Ap) oversvømmes av gratulasjoner etter at det ble kjent at hun skal ha barn med en homofil venn. – Så fantastiske nyheter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det er ingen partipolitiske skyer som kaster skygger over nyheten om at Aps familiepolitiske talskvinne, Anette Trettebergstuen (35) skal ha barn med Christian Berg. En av dem som hyller henne på Facebook er Høyres kulturminister Linda Hofstad Helleland:

«Så fantastiske nyheter Anette 😃 For en nydelig tid og gave dere har i vente. Hils så mye til barnefaren. Håper det går bedre med deg», skriver kulturministeren i en kommentar på Trettebergstuens Facebook-side.

Ap-politikeren er fire måneder på vei og har termin i mai, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Kvalm i svangerskapet



Trettebergstuens Facebook-side oversvømmes av gratulasjoner etter at hun i går kveld la ut et bilde av seg selv og den vordende far med en My Little Pony-pysj i babystørrelse.

VENTER: Anette Trettebergstuen meldte på Facebook mandag at hun venter barn. Bildet er gjengitt med hennes tillatelse. Foto: Privat

«Hurra! Om noen måneder får ponnidressen en liten eier, og vi blir foreldre. Den lille karen som kommer har bokstavlig talt laget en del kvalm for moren sin i høst, og står bak en del avlyste jobboppdrag, men har heldigvis nå begynt å oppføre seg ordentlig. For de som lurer så er jo vi som begge er homofile følgelig ikke et par, men skal oppdra barnet sammen i delt omsorg», skrev stortingsrepresentanten.

Blant de hundrevis av gratulantene er skuespiller Geir Kvarme. Han er selv homofil, og har vært åpen om at han og mannen har fått to døtre med surrogatmor i USA.

– Dette er veldig hyggelig. Mitt inntrykk er at hun har ønsket seg barn, og det beste utgangspunktet for et barn, er at det er sterkt ønsket, sier Kvarme til VG.

– Sprenger fastlåste oppfatninger om familien



Kvarme tror ikke at homofile i utgangspunktet er bedre foreldre enn heterofile, men han mener at den ekstraordinære innsatsen homofile må gjøre for å få barn, gjør at beslutningen kanskje er mer gjennomtenkt.

GRATULERER: Skuespiller Geir Kvarme er blant de mange som gratulerer den vordende moren. Foto: Kristian Helgesen , VG

– Homofile får ikke barn etter en kveld på byen for å si det sånn. De har ofte gjort opp et livsmessig regnskap og funnet ut at nå har de plass for et barn, sier skuespilleren.

Kvarme synes det er bra at Trettebergstuen og Berg sprenger noen fastlåste oppfatninger om hva en familie er:

– Familien er de omsorgspersonene som står rundt barnet. Hvordan den konstellasjonen er skrudd sammen, er mindre viktig enn evnen de har til å ta vare på barnet, sier han.

– Her har vi dessuten et foreldre par som aldri kommer til å finne ut at de ikke passer sammen og gå fra hverandre. De har barnets interesser i sentrum fra dag én. Det optimaliserer forholdene.

Anne Holt: – Verden har virkelig gått framover



Også forfatter og tidligere Ap-statsråd Anne Holt gratulerer Trettebergstuen på sosiale medier. «Ser på reaksjonene at verden virkelig har gått fremover på 14 år», skriver hun på Twitter.

Da Holts kone Tine Kjær ble gravid ved hjelp av kunstig befruktning i 2002, fikk ikke Holt adoptere barnet før det fylte 12 år. Det førte til at Holt og Kjær havnet i en opphetet direktesendt TV-debatt med daværende barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF).

Holts kamp for å få adoptere datteren Iohanne ble imidlertid kronet med hell i 2004. Hun ønsker ikke å utdype det hun har skrevet på Twitter, utover at det ble «et sabla spetakkel» for 14 år siden.

– Jeg gratulerer Anette Trettebergstuen varmt og synes det er veldig hyggelig, sier Anne Holt til VG.

Regjeringsskifte som start på tilværelsen



Den gravide Ap-politikeren får lykkeønskninger både fra politiske motstandere og partikolleger. Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, skriver på Trettebergstuens Facebook-side at «det er fantastisk hyggelig».

«Da må vi bare sørge for at han får et regjeringsskifte som start på tilværelsen», fortsetter Stenseng.

Ulike måter å lage familier på



Ingvild Endestad er leder i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Også hun ønsker å gratulere Trettebergstuen med barnet som er på vei.

– Det er fint å se at alle de ulike måtene å lage familier på også er representert blant våre folkevalgte på Stortinget, sier Endestad til VG.

– Vi håper at alle barn, uavhengig av hvilke typer familier de kommer fra, får like gode rammer rundt sine liv. Jeg ønsker den nye familien lykke til.