Holmlia: Politiet vil fengsle voldssiktet 18-åring i fire nye uker

Påtalemyndigheten vil be om fire nye uker i varetekt for 18-åringen som er siktet for dødelig vold mot en 16 år gammel gutt ved Holmlia skole 12. juni.

– Vi har tatt ut en ny siktelse mot 18-åringen, som reflekterer at fornærmede døde som følge av grov kroppsskade, men straffebestemmelsen er den samme, sier politiadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

Bakgrunn: Ungdomsskoleelev (16) døde etter voldshendelse

Påtalemyndigheten vil be om fire ukers forlenget varetektsfengsling med brev- og besøksforbud under fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag. Fengslingsgrunnlaget er fare for bevisforspillelse.

– Det er fortsatt vitner og personer i miljøet rundt siktede og fornærmede som ikke er avhørt. Vi ønsker at siktede fortsatt skal ha brev- og besøksforbud, fordi vi frykter ar siktede ellers vil påvirke vitners forklaring, sier Henriksbø.

Påtalemyndigheten har begjært lukkede dører under fengslingsmøtet av samme årsak.

Ble oppsøkt i skoletiden

16-åringen, som var elev ved Holmlia skole, ble slått bevisstløs og innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet i koma. Gutten var ikke kontaktbar etter voldsepisoden, og han døde halvannen måned senere. Gutten skulle avslutte sin skolegang i 10. klasse på Holmlia skole i vår.

En 18-åring ble pågrepet og siktet for grov vold gutten dagen etter, og han har siden sittet i varetekt med brev- og besøksforbud. Fengslingen utløper torsdag 10. august.

18-åringen oppsøkte 16-åringen i skoletiden under storefri, og flere av medelevene så gutten bli utsatt for vold. Fornærmede og siktede skal ha kjent hverandre fra før. Begge er fra Holmlia og er norske statsborgere.

Vil ikke kommentere dødsårsak

Henriksbø ønsker ikke å kommentere dødsårsaken før siktede er presentert for obduksjonsrapporten. Han legger til at politiet mener dødsfallet er relatert til hendelsen.

– Siktede erkjenner å ha slått med flat hånd. Han mener at det ikke er noen sammenheng mellom volden og sakens tragiske utfall, sa advokat Brattlien til NTB da dødsfallet ble kjent 27. juli.

Den 18 år gamle mannens advokat, Øyvind Brattlien, har ikke svart på NTBs spørsmål om hvordan siktede stiller seg til straffskyld eller videre fengsling.