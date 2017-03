Klar melding fra velgerne: Norge må opp på NATOs prosentmål

GARDERMOEN (VG) Det er et massivt ønske fra velgerne at Norge oppfyller NATOs mål og bruker to prosent av BNP på forsvar.

Fredag ettermiddag ligger det an til et «forsvarsforlik» i Høyre. Ifølge VGs opplysninger går forslaget ut på å skrive teksten fra to-prosentvedtaket fra NATO-toppmøtet i 2014, ordrett inn i partiprogrammet.



Dermed vil Høyre bekrefte det statsminister Erna Solberg var med på i NATO: et mål med sikte på å nå to-prosentmålet innen 10 år, altså i 2024.

Høyres programkomite la torsdag ut et forslag om at to-prosentmålet skulle beskrives som et «langsiktig mål», men det mente mange fylkeslag var en altfor svak forpliktelse.

55 prosent støtte



Nå sier 55 prosent av velgerne at Norge bør opp til to prosent-målet. Seks prosent vil redusere utgiftene til forsvar, mens 26 prosent synes dagens nivå på 1,6 prosent er OK.

Det viser en måling som InFact gjorde for VG tidligere denne uken, InFact spurte 1007 velgere over 18 år hvordan Norge bør stille seg til NATOs to-prosent ambisjon,

Kamp om årstall i Høyre



64 prosent av Høyres velgere slutter opp om dette målet.

Hårek Elvenes, leder i Akershus Høyre, er en av dem som vil at Norge må forplikte seg til å nå målet innen 2024. Han sier at tallene er inspirerende for å kjempe for dette målet:

– Det er ikke tilstrekkelig at Høyre holder dette som et langsiktig mål, og da er det godt å vite at vi har våre velgere i ryggen, sier Elvenes til VG.

– Men dersom VGs opplysninger stemmer, sier man det samme fra norsk side i NATO og her hjemme. Det er et klart og utvetydig mål, legger han til.

Eriksen Søreide: Kan ikke garantere at Norge når to prosent

Det er bare i SV og Rødt at et flertall av velgerne, ifølge denne målingen, mener at dagens nivå på omlag 1,6 prosent av BNP er tilstrekkelig.

71 prosent av Frps velgere mener at Norge skal opp til to prosent av BNP. Målet støttes også av 63 prosent i Sp, 54 prosent i Ap, 51 prosent i Venstre, 46 prosent i KrF og 43 prosent av MDG-velgerne.

På NATOs utenriksministermøte i Brussel i februar kom USAs nye forsvarsminister James Mattis, på vegne av president Donald Trump, med en dårlig skjult trussel om forsvarskutt dersom NATOs europeiske medlemsland ikke yter mer felles forsvar.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg kommenterer meningsmålingen slik;

– Dette viser at viljen til å betale for forsvar er stor i Norge. Og det er jeg glad for. Vi kommer til å måtte bruke mye penger på forsvar i tiden fremover, gjennom en langtidsplan som gjør at vi må bruke en stor del av handlingsrommet fremover på forsvar.

– Hvordan stiller du deg nå til kravet om to prosent til forsvar innen 2024?

– Vi har en enighet om langtidsplanen. Det synes jeg er et godt grunnlag for den neste fireårs perioden, sier Solberg.

