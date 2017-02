Tidligere Høyre-leder og leder av Nobelkomiteen, Kaci Kullmann Five, er død. Hun ble 65 år gammel.

Kaci Kullmann Five var rammet av brystkreft og har vært åpen om kampen mot den. I fjor høst ble hun syk igjen, og måtte blant annet avlyse arrangementene i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris i desember.

– Det er med stor sorg Den Norske Nobelkomité har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five er gått bort, uttaler komiteen.

– Hun gjorde en formidabel innsats og vil bli dypt savnet. Som leder var hun engasjert, inkluderende og løsningsorientert, skriver komiteen videre.

Statsminister Erna Solberg opplyser i et innlegg på Facebook at hun mottok den triste meldingen i går kveld.

– Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og én av de mest markante og banebrytende, tidligere lederne i Høyre. Tankene mine går til Kacis nærmeste familie. Vi er mange i Høyre som tenker på dem nå, skriver Solberg.

Stor sorg

– Det er en veldig trist nyhet, sier tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch til VG.

Han har mottatt nyheten om bortgangen til sin tidligere Høyre-kollega med stor sorg.

– Jeg minnes henne som et menneske jeg var veldig glad for å være kjent med. Hun var god og verdifull å samarbeide med, og hadde god innsikt på mange områder, sier Willoch.

Han trekker frem hennes medmenneskelige egenskaper som svært unike.

– Hun var et menneske som det var veldig oppløftende å samarbeide med. Hun hadde både denne personlige vennligheten og meget omfattende kunnskaper. Hun var et medmenneske som det var verdifullt å være kjent med, sier han.

– Alltid mye latter

– Det er veldig, veldig trist at Kaci er død. Tankene går til familien nå, sier tidligere Høyre-politiker og leder av tenketanken Civita Kristin Clemet.

Hun kjente Five i over 40 år, og jobbet både sammen med henne og for henne. De to satt også sammen i Jan P. Syses regjering – Clemet som kommunalminister og Five som handels- og skipsfartsminister i regjeringen (1989-1990).

– Det var alltid mye latter og godt humør når vi traff hverandre, så det var lett å bli glad av å være sammen med Kaci, sier hun.

– Forbilde for mange



Kaci Kullmann Five var i en rekke år en av Høyres mest sentrale politikere og partiets første kvinnelige partileder i perioden fra 1991 til 1994. Hun fungerte også som partileder en kort periode på vårparten 1988, etter at Rolf Presthus døde 1. nyttårsdag dette året.

Sine aller første politiske verv hadde hun i Bærum Unge Høyre i 1971. Ti år senere gikk hun inn i rikspolitikken som stortingsrepresentant for Akershus. Hun ble værende på Stortinget frem til 1997, da hun i stedet gikk inn i det private næringsliv.

– Hun ble landskjent da hun som modig Unge Høyre-leder stilte i partiutspørring sammen med Erling Norvik – og var fra da av et forbilde for mange andre unge kvinner i partiet, minnes Clemet.

Hun vil huske partikollegaen som en som brant for likestilling og kvinners rettigheter, og for Europa-saken.

– Hun var generelt en bredt orientert, hardt arbeidende og pliktoppfyllende politiker. Hun kunne blitt i politikken mye lenger, hvis hun hadde villet, sier hun.

– Hun samlet partiet i en vanskelig tid

Høyre-politiker og tidligere finansminister Per-Kristian Foss jobbet også tett på Kaci Kullmann i partiet.

– Det kom brått, og det er forferdelig trist, selv om jeg visste at hun var under annengangs kreftbehandling, sier Foss.

Foss forteller at han kjempet mange kamper med henne og noen mot henne, men at disse alltid var vennlige.

– Hun var veldig omsorgsfull. Innen Høyre var hun alltid i sentrum, hun samlet partiet i en vanskelig tid.

Han forteller at han kommer til å minnes som et varmt menneske som satte familien først.

– Kaci var et menneske som alltid var menneske og aldri maskin. Hun var en erfaren politiker men ble aldri en politisk maskin. Privatlivet var alltid veldig nært for henne

Five var blant annet konserndirektør i Aker RGI i fire år, mellom 1998 og 2002. Hun hadde dessuten styreverv i Statoil, P4, SOS-barnebyer og Norges Eksportråd.

Ledet Nobelkomiteen



Fra 2015 var hun også leder av Den Norske Nobelkomité.

Hennes fanesaker som Høyres partileder lå under helse- og sosialsektoren, men Kaci Kullmann Five hadde også et sterkt naturvern-engasjement.

Kaci Kullmann Five etterlater seg ektemannen Carsten O. Five og parets to barn.