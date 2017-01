Høyre vil ha strengere asylpolitikk: Skal ikke kopiere Frp-Sylvi

Flere skal alderstestes og reglene for asyl og familiegjenforening må skjerpes, ifølge programkomiteen i Høyre, som hevder de ikke konkurrerer med Frp om å være strengest.

– Selv om asyltallene gikk betydelig ned i fjor, så er det all grunn til å tro at asyl- og flyktningsituasjonen vil vare lenge og at det fortsatt vil være millioner av mennesker som vil til Europa. Mange av disse vil også komme til Norge, sier leder av komiteen, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), til VG.

Skjerper tonen



Torsdag morgen legger Isaksen frem det endelige utkastet til Høyres partiprogram for neste stortingsperiode. Der skjerpes politikken på asyl- og flyktningfeltet.

– Høyre skal føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk. Jeg mener det er viktig særlig nå, når vi ser hvordan Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre som partileder har skapt usikkerhet om Aps tidligere faste linje, sier Isaksen.

Fikk nye tall: Sparer 1,8 milliarder på asylsøkere

Isaksen sier partiet ikke har fått profilert seg nok og fått vise frem sin egen politikk, og forklarer det med Frps inntog i regjering.

– Vi har ikke gjemt oss, men det er andre politikere i regjeringen som har frontet dette feltet. Jeg synes ikke det er så rart at Høyre ikke blir så synlige når det er Frp som har statsrådene med ansvaret for innvandringspolitikken, sier Isaksen.

Innstrammingene går ikke lenger enn regjeringens politikk i dag, men er skjerpende sammenlignet med Høyres partiprogram for inneværende stortingsperiode.

– Frp vil fortsatt gå lengre og være strengere enn Høyre. Høyre skal og kan ikke delta i noen konkurranse om å være streng med Frp. Det er ikke og bør ikke være en konkurranse om å være strengest. Høyre er det største partiet i regjering, og står også bak den politikken som regjeringen har foreslått. Men det er viktig for Høyre å vise at de som stemmer på oss også stemmer på en streng innvandringspolitikk, sier Isaksen, og legger til:

Vil skille seg ut



– Det er noe vi har behov for å kommunisere. Sylvi Listhaug (Frp) er en profilert, omdiskutert og tilstedeværende statsråd. Jeg har ikke behov for å kopiere alt Sylvi Listhaug gjør, for å si det på den måten. Jeg har ikke behov for å bruke de samme ordene som henne alltid heller. Nettopp derfor er det viktig at Høyre kan vise at vi har en egen innvandringspolitikk, sier han.

Frp-Sylvi: Sa nei til nikab-forbud

I det nye partiprogrammet foreslår komiteen disse nye punktene:

Dette er forslagene



· Sørge for rask retur av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til deres opprinnelsesland.

· Foreta innstramninger i utlendingslovgivningen slik at det blir mindre attraktivt å sende enslige mindreårige asylsøkere uten behov for beskyttelse til Norge.

· Stramme inn regelverket for familiegjenforening.

· Tilpasse UDIs og politiets behandlingskapasitet i takt med ankomsttallene for å sikre kortest mulig ventetid.

· Reagere mot land som nekter å ta imot sine egne borgere, gjennom å revurdere Norges bistand til disse landene.

· Øke bruken av aldersundersøkelse og DNA-testing og sørge for effektiv håndhevelse av kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare sin egen identitet.

VG har i vinter skrevet flere saker om alderstestingen av asylsøkere. Til tross for at metodene er sværtkontroversielle ønsker Høyre-statsråden altså å øke bruken.

– Vi mener at den metoden som brukes i dag er forsvarlig. Det betyr ikke at vi ikke kan ha en faglig debatt eller forsøke å forbedre metodene. Jeg ser ingen motsetning mellom de to metodene. Asylsystemet vårt må også hvile på en rimelig sikkerhet om at de vi slipper inn har den identiteten de hevder. Vi må ha en konsekvent linje om at de som ikke skal ha opphold sendes ut. Hvis ikke det fungerer så truer det bærekraften i hele asylsystemet vårt.