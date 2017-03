Høyre utsetter spørsmål om eggdonasjon

GARDERMOEN (VG) Etter en hard kamp på landsmøtet vant partiledelsen i Høyre: Debatten om eggdonasjon er utsatt til 2018.

Dermed er det mange skuffede delegater på Høyres landsmøte på Gardermoen. Et flertall i redaksjonskomiteen hadde nemlig gått inn for å tillate eggdonasjon, men helseminister Bent Høie ba landsmøtet om å utsette hele debatten til 2018.

Etter en opphetet debatt fikk han også støtte av statsminister Erna Solberg.

Landsmøtet vedtok også å åpne for forsøk med heroinassistert behandling som tilbud til tunge rusmisbrukere.

Høie sa det er mulig partiet er inne i en tid hvor de bør endre sine tidligere standpunkter, men at det må gjøre det med en prosess som alle er komfortable med.

– Av hensyn til vår egen prosess, anbefaler jeg å støtte forslaget om å utsette, sa hun.



– Ingen kommer til å bli avskåret fra debatten eller å stemme ja. Men ikke alle fylkeslag og lokallag har diskutert dette inngående. Mange i denne salen er i tvil, sa Høie i debatten.

Solberg sa at også hun var i tvil.

VIL TA STILLING: Nestleder Sandra Bruflot og leder Kristian Tonning Riise i Unge Høyre beskylder motstanderne av å tillate eggdonasjon for uthalingstaktikk. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Like vanskelig om ett år



Unge Høyre hadde allerede før debatten beskyldt Høie og andre eggdonasjonsskeptikere for å ville utsette saken for å unngå å tape voteringen.

– Jeg skjønner at det er vanskelig, men den kommer til å være like vanskelig om ett år, sa nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot etter at Høie hadde fremmet utsettelsesforslaget.

Også Unge Høyres Syver Hanken tok til motmæle mot helseministeren:

– Jeg gleder meg til en lang debatt om ett år, men det betyr ikke at vi ikke kan ha en debatt nå. Stortingsprogrammet bestemmes nå og ikke om ett år. Da har vi en fordømt plikt til å ta beslutningen nå, sa han.

Vil ha et vedtak



Istedenfor å diskutere om eggdonasjon skal tillates i Norge eller ikke, går debatten på Høyres landsmøte nå om saken skal behandles i dag eller utsettes til neste år.

Helseminister Bent Høie (H) tok i går til orde for å ta eggdonasjon inn i en større diskusjon om bioteknologi i forbindelse med nytt prinsipprogram neste år.

Det får Unge Høyre til å tenne på alle plugger. Leder Kristian Tonning Riise og 1. nestleder Sandra Bruflot mener Høyre skylder både medlemmer og velgere å si hva som er partiets mening.

– Vi må mene noe. Så får heller de som er imot, stemme nei. Men vi må ha et vedtak, sier Bruflot.

Les også: Høyre kan åpne for eggdonasjon



FØLG HØYRE-DEBATTEN OM EGGDONASJON HER:

– Prøver seg på en unnamanøver



Hun sitter i redaksjonskomiteen, hvor et flertall vil ta inn ja til eggdonasjon i programmet. Mindretallet mener landsmøtet ikke skal ta stilling til saken nå.

Ledelsen i Unge Høyre tror det er et flertall for å tillate eggdonasjon på landsmøtet. De mener motstanderne kjemper for å utsette å behandle saken for å slippe å tape avstemmingen.

– Jeg er sikker på at det er et reelt flertall, og jeg tror det er derfor man prøver seg på en unnamanøver. Dette er klassisk utsettelsestaktikk, sier Tonning Riise.

Han mener det ikke er noe i veien for å ha en større debatt om bioteknologi neste år, men skjønner ikke hvorfor ikke årets landsmøte kan ta stilling til eggdonasjon.

Les også: Kåre Willoch får barnetrygd-støtte fra SV

– Feigt å utsette



Bruflot har forberedt seg på å holde et innlegg for eggdonasjon på landsmøtet. Nå frykter hun at hun heller må bruke det på å argumentere mot utsettelse av saken.

– Jeg vurderer nå om jeg skal bruke tiden på å forklare hvorfor Høyre skal mene noe. Ikke at vi skal mene ja, men at vi skal mene noe, sier Bruflot.

– Det er en ganske absurd situasjon å være i når man har lagt opp til at dette er en debatt som skal tas på landsmøtet, også snur man rett før.

Les også: Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

Bruflot viser til at argumentet for å ikke ha med eggdonasjon i utkastet til partiprogram var at det skulle være opp til landsmøtet å ta stilling til. Nå frykter hun og Tonning Riise at hele debatten vil dreie seg om utsettelse eller ikke.

– Forslaget om utsettelse er en feig utvei. Da slipper man å si at man tapte saken på landsmøtet. Jeg skulle ønske at de som vil utsette saken hadde guts nok til å argumentere for saken og ikke for utsettelse, sier han.

Les også: Slutt på anonyme sædgivere

– Overskygger politiske saker



De to Unge Høyre-lederne mener debatten om utsettelse nå overskygger den politiske debatten på landsmøtet. De mener viktige politiske saker kommer i bakgrunnen.

– Jeg får tilbakemeldinger om at mange delegasjoner bruker møtene sine på å krangle om man skal mene noe eller ikke om eggdonasjon istedenfor å diskutere forsvar, skole, helse og arbeidsplasser, sier Bruflot.

– Det er kjipt for alle dem som har forberedt seg lenge til landsmøtet og har lyst til å diskutere politikk.

Debatt: Ikke hensynet til barns beste som ligger til grunn for surrogatimarkedet

Hun får støtte fra Kristian Tonning Riise:

– Det er jo komisk at man er redd for å mene noe om saken fordi man frykter at det skal stjele mye oppmerksomhet. Nå er det heller treneringen av saken som stjeler all oppmerksomheten, sier han.

Høie: Unge Høyre må ha respekt



Helseminister Bent Høie mener Unge Høyre må respekt for at mange på landsmøtet er i tvil om det er riktig å åpne for eggdonasjon, og at mange fylkeslag ikke har diskutert saken.

– Vi har tid til å ta endelig stilling til dette på neste landsmøte. Da vil vi kunne se dette forslaget sammen med mange andre gen- og bioteknologispørsmål, og alle på landsmøtet får mulighet til å forberede seg, sier han til VG.