Høyre trekker radioreklame etter faktasjekk

Høyres radioreklame skrøt av lavere arbeidsledighet og bedre økonomisk vekst. Men arbeidsledigheten har gått opp, viser faktasjekken til Faktisk.no. Nå tar Høyre ned reklamen og endrer.

I en ny radioreklame fra partiet Høyre blir det blant annet sagt at Høyre har fått ned arbeidsledigheten de siste årene og at veksten har gått opp. Men etter en runde hos Faktisk.no, kommer det frem at partiets påstand faktisk er stikk i strid med fakta.

Nå endrer Høyre reklamen etter faktasjekken.

"De fire siste årene har vi fått arbeidsledigheten ned, og veksten opp. De fire neste skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet. Vi tror på et arbeidsliv der felles innsats skaper felles goder. Høyre: Vi tror på Norge".

Dette ble sagt i radioreklamen for dem som har hørt på P4 den siste tiden. Men ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, er påstanden feil.

Nedgang i ledighet siste kvartal



Da regjeringen Solberg overtok var ledigheten ifølge AKU-statistikken på 3,5 prosent. Det siste publiserte ledighetstallet, for april 2017, viste en ledighet på 4,6 prosent, skriver Faktisk.no.

Se også: Slik har politikerne reagert på å bli faktasjekket

AKU-tallene er basert på to forskjellige tall for antall arbeidsledige. De som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV, og tall basert på intervjuundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ledigheten var høyest i tredje kvartal 2016 med 4,9 prosent. Med andre ord har det vært en nedgang i ledigheten fra 4,9 til 4,6 prosent siste halvår. Men dette er fortsatt betraktelig høyere tall enn det var da Høyre tok over.

Har du sett?: Faktasjekkernes første dom over påstander fra norske politikere

Ifølge tallene fra NAV var registrert ledighet på 2,5 prosent da Høyre tok over regjeringsmakten i oktober 2013. I juni 2017 er ledigheten på 2,6 prosent.

Ifølge Faktisk.no var også veksten i norsk økonomi bedre før oljeprisfallet og den pågående krisen. Fra 2,3 prosent vekst i brutto nasjonalprodukt da høyre tok over i 2013, til 0,9 prosent i fjor.

I det reviderte nasjonalbudsjettet for 2017 anslår regjeringen en bedre vekst i år enn i fjor. Altså stemmer det med de positive prognosene Høyre ønsket å formidle i reklamen, men ikke med inntrykket man sitter igjen med etter å ha hørt den, skriver Faktisk.no.

Endrer reklamen



Rune Alstadsæter er kommunikasjonssjef i Høyre. Han forteller at radioreklamen nå skal endres, ettersom budskapet som ble forstått, var noe annet enn det Høyre ønsket å formidle.

ENDRER: Rune Alstadsæter er kommunikasjonssjef i Høyre. Han forteller at Høyre nå skal endre radioreklamen. Foto: HANS KRISTIAN THORBJØRNSEN

– Radioreklamene våre er korte, og da må vi forkorte budskapet maksimalt. Vi ønsket å formidle at ledigheten nå har gått ned, og at veksten er på vei opp. Hensikten var ikke at vi skulle måles mot 16. oktober 2013, sier han til VG.

Les også: Ap anklager Høyre for negativ reklame

Alstadsæter presiserer at de siste fire årene har kunnet by på et historisk oljeprisfall og dermed tusenvis av arbeidsplasser som har gått tapt i oljenæringen.

– Vi ser nå at prognosene viser at veksten er på vei opp og NAV-tallene viser at arbeidsledigheten går ned. Det er det vi ønsket å formidle i reklamen. Når Faktisk.no måler oss fra tiltredelsesdato ser vi at det ikke var hensikten med reklamen, og derfor har vi valgt å endre den, sier han.

SJEKK: Faktisk.no avslørte feil i Høyres radioreklame. Nå endres den som følge av faktasjekken. Foto: TERJE PEDERSEN, NTBSCANPIX

Radioreklamen er foreløpig ikke endret, men Høyre har tatt kontakt med mediebyrået som har utarbeidet reklamen, som skal gjøre endringer som bedre fanger opp det budskapet partiet ønsket å dele i reklamen.

Fikk du med deg? Tidligere Ap-medlem Bjarne Brøndbo har meldt seg inn i Høyre

Ifølge Alstadsæter vil teksten bli endret til noe i slikt:

«De siste fire årene har Høyre arbeidet for å skape flere jobber. Da oljeprisen falt dramatisk, var det mange som mistet jobben. Nå ser vi at arbeidsledigheten er på vei ned, og veksten er på vei opp. De fire neste årene skal vi skape enda flere arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet. Vi tror på et arbeidsliv der felles innsats skaper felles goder. Høyre: Vi tror på Norge."