Høyre-ledelsen stoppet eggdonasjon: – Dette var toppstyrt

– Jeg er lei meg for at det ble lagt lokk på en god debatt og en reell votering. Dette ble toppstyrt, sier Maren Malthe-Sørenssen, leder i Oslo Høyres Kvinneforum.

Hun var en av dem som sto på barrikadene på Høyres landsmøte for å tillate eggdonasjon. Malthe-Sørenssen har gjennomført en rekke møter i Høyres Kvinneforum og deltatt i mange debatter om eggdonasjon i partiet de siste årene.

– Jeg sitter med følelsen av at 90 prosent av dem som deltok i debatten var enige med meg. Det var på vegne av disse kvinnene, som ikke er på landsmøtet, at jeg tok ordet og kjempet denne kampen. Og så ble det lagt lokk på den endelige avgjørelsen. Det plager meg, sier hun.

KJEMPET MOT LEDELSEN: Maren Malthe-Sørenssen, leder i Oslo Høyres Kvinneforum, argumenterte heftig for å tillate eggdonasjon. Hun mener avgjørelsen om å utsette saken var toppstyrt.

– Kunne fint samarbeidet med KrF



Malthe-Sørenssen tror at flertallet bak utsettelsen i stor grad hørte på Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Bent Høie, og at hensynet til KrF var med og vippet stemmegivningen i ledelsens favør.

– Men jeg er glad i KrF og tror at vi hadde samarbeidet like godt videre om Høyre hadde programfestet eggdonasjon, sier hun.

– Var det utidig av KrF-lederen å advare Høyre-landsmøtet mot å tillate eggdonasjon?

– Nei, det synes jeg ikke. Det er hans mening, han har rett til å uttrykke den. Men jeg er lei meg for at Høyre-landsmøtet begrenset seg i denne saken, sier Malthe-Sørenssen.

Erna: Ikke av hensyn til KrF



Statsminister Erna Solberg gikk selv på talerstolen og argumenterte for å utsette saken. Hun tror det ble flertall for utsettelse fordi en del av landsmøtet følte at de ikke hadde deltatt i en diskusjon som har vært strukturert og god nok.

– Dette har ikke vært tema i vår store programdebatt. Da får man ikke helheten. Så det var et ønske. Og når man skal endre et standpunkt i et parti, og jeg legger ikke skjul på at stemningen har gått i den retningen, så må man se alle sider av saken, sier Solberg til VG.

– Hvor viktig var hensynet til KrF?

– Det var ikke et primært hensyn. Vårt parti skal føle at de er komfortabel med en prosess som eventuelt endrer et standpunkt, sier Høyre-lederen

Høie: Mange var i tvil



Det var helseminister Bent Høie som sammen med fylkeslagene i Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder, fremmet utsettelsesforslaget.

Han var svært fornøyd etter at voteringen viste 197 stemmer for å utsette saken om eggdonasjon. 150 delegater stemte mot utsettelse, mens to stemte blankt.

– Jeg er selvfølgelig glad for dette resultatet. Det betyr at vi kommer til å få en spennende diskusjon om bioteknologi i Høyre fram mot neste landsmøte, sier Høie.

– Var dette noe du gjorde for å slippe å tape voteringen?

– Nei, det var noe jeg gjorde fordi jeg hadde en veldig klar følelse av at det var ganske mange på landsmøtet som var i tvil, og at mange ønsket en bredere diskusjon, svarer Høie.

– Nå det måtte gjøres



– Hvorfor kom forslaget ditt så sent?

– Det er nå vi er på landsmøtet. Programkomiteen hadde jo egentlig lagt opp til det samme. De hadde ikke innstilt på hverken ja eller nei til eggdonasjon. Ja til eggdonasjon var et forslag som kom i etterkant fra en del fylker. Dermed var det nå det måtte gjøres.

– Hvor vanskelig har det vært å samle støtte?

– Det har ikke vært vanskelig i den forstand at det er ganske mange på landsmøtet som ønsket en bred diskusjon. Dét viste også voteringen, sier Høie.

– Så du har ikke måttet jobbe veldig hardt for det?

– Jeg har jobbet for det, men ikke hardere enn det som er vanlig i politikken, hevder Høie.

– Høyre-vinden blåser mot ja



Unge Høyre beskyldte tidligere i dag ledelsen for å utsette saken for å unngå å gå på et tap i voteringen. Etter selv å ha tapt mot ledelsen, står Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise fortsatt på at det er flertall for eggdonasjon blant landsmøtedelegatene.

– Jeg tror landsmøtet kommer til å lande på ja neste år, som jeg tror det ville endt på hvis vi hadde gått til votering i dag, sier han.

Tonning Riise sier han ikke ble veldig overrasket over utfallet av avstemmingen etter at både helseministeren og statsministeren hadde tatt til orde for utsettelse:

– Først sendte de opp Bent for å forsøke å få stoppet det, og når de måtte sende opp Erna etter det igjen, antok jeg at det kom til å gå den veien, sier han.

– Men det er verdt å legge merke til at selv etter den runden, var det 150 som stemte mot utsettelsesforslaget. Det er et ganske klart tegn på hvilken vei vinden blåser i Høyre. Og neste år slipper ikke ledelsen unna.

Unge Høyre: Partiledelsens privilegium



– Kom utsettelsesforslaget fordi ledelsen ville unngå å tape voteringen?

– Hvis den primære motivasjonen hadde vært å ha en bred bioteknologidebatt, tror jeg det ønsket hadde kommet på et litt tidligere tidspunkt. Men sånn er politikk, man bruker noen ganger de argumentene som passer en best, sier Unge Høyre-lederen.

– Hvor hardt har ledelsen måttet jobbe for å samle støtte?

– De har nok jobbet ganske hardt i går og i dag med å få nok delegasjoner på plass.

– Har de pisket dem på plass?

– Det vet jeg ikke så mye om, men at det har blitt utøvd litt press, det har det nok. Så er jo også det partiledelsens privilegium, svarer Kristin Tonning Riise.

