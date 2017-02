Høyre kan åpne for eggdonasjon

Åtte av Høyres fylkeslag vil gjøre eggdonasjon lovlig i Norge. Saken er ventet å skape stor debatt på landsmøtet om tre uker.

I 2013 ble det flertall mot å tillate eggdonasjon på Høyres landsmøte. På partiets landsmøte andre helgen i mars i år, kan utfallet bli annerledes.

Store og viktige fylkeslag som Oslo, Akershus og Hordaland har nemlig gjort vedtak om at Høyre bør tillate eggdonasjon i Norge. Det samme har Høyre i Oppland, Hedmark, Vestfold, Telemark og Møre og Romsdal, viser en kartlegging VG har gjort.

Ni fylkeslag har så langt ikke tatt stilling til eggdonasjon, mens Vest-Agder er det eneste som klart sier nei.

Blir det en avstemming om saken på landsmøtet, er likevel ikke utfallet gitt. Høyre har for vane å fristille delegatene i avstemminger om verdispørsmål.

Flertall for å tillate eggdonasjon



Leder av Høyres Kvinneforum og medlem i programkomiteen, Tina Bru, er ikke i tvil om hvordan hun vil stemme:

– Jeg er for. Hovedgrunnen er prinsippet om likebehandling av genmateriale fra menn og kvinner siden sæddonasjon er lovlig, sier hun til VG.

FOR EGGDONASJON: Leder av Høyres Kvinneforum og medlem i programkomiteen, Tina Bru, mener eggdonasjon bør bli lovlig i Norge. Foto: Trond Solberg , VG

Dermed er Bru i takt med befolkningen. En meningsmåling InFact har utført for VG viser at et flertall ønsker å gjøre eggdonasjon lovlig.

59 prosent svarer at de er positive til å tillate eggdonasjon i Norge. 22 prosent er negative, mens 18 prosent svarer at de ikke vet. Menn er noe mer positive enn kvinner, og jo yngre man er, dess mer positiv er man, ifølge undersøkelsen.

Blant dem som oppgir at de ville stemt på Høyre hvis det var stortingsvalg i morgen, er 59 prosent for eggdonasjon. Med unntak av velgerne til KrF, er det flertall for å tillate eggdonasjon blant velgerne i alle partier.

– Stor forskjell på egg og sæd



Eggdonasjon * Er tillatt i de fleste europeiske land, men ikke i Norge. * Kan hjelpe kvinner som ikke produserer egne egg, har for dårlig eggkvalitet, kommer veldig tidlig i overgangsalderen eller som er bærere av alvorlige arvelige sykdommer. * Gjør det også mulig for kvinner å bli mødre i høy alder. Det finnes eksempler på kvinner på 70 år som har født barn etter eggdonasjon. * Kvinnen som går gravid er ikke genetisk i slekt med barnet. Fraværet av et genetisk bånd mellom mor og barn er et hovedargument for motstandere av eggdonasjon. * Sæddonasjon er tillatt i Norge. Heller ikke da er mannen som regnes som faren i genetisk slekt med barnet.

Selv om eggdonasjon ikke er nevnt med ett ord i forslaget til nytt partiprogram, er spørsmålet ventet å skape stor debatt på Høyres landsmøte, som starter 9. mars.

Høyres fraksjonsleder i helsekomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen, er blant dem som ikke ønsker at Høyre skal endre politikk.

– Denne saken rører ved helt sentrale etiske spørsmål. Det er stor forskjell på egg- og sæddonasjon, sier hun til VG.

– Kvinner og menn har ulike roller når det gjelder barns unnfangelse. Sånn har det alltid vært. Selv om mor og far er like viktige når det gjelder omsorg for barn, vil det være noe helt nytt hvis man åpner for at den som bærer fram og føder barnet ikke er moren.

Trøen understreker at hun har full forståelse for at par som sliter med å få barn, ønsker seg flere muligheter.

– Men som lovgivere må vi veie deres behov opp mot vårt ansvar for å sette grenser for hvilke metoder vi skal ta i bruk i Norge, sier hun.

Unge Høyre i bresjen



Det er Unge Høyre som har fremmet forslag om å tillate eggdonasjon på fylkesårsmøtene rundt omkring.

– Unge Høyre har ment en stund at vi ikke har gode nok argumenter for å si nei. Hvis vi ikke har gode nok argumenter til å si nei, bør vi si ja, fastslår leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise.

– Sammenhengen mellom genetikk og godt morskap er ikke noe annerledes enn sammenhengen mellom genetikk og godt farskap.

UNGT INITIATIV: Flere fylkespartier har vedtatt å åpne for eggdonasjon etter forslag fra Unge Høyre. Leder Kristian Tonning Riise tror det går mot et ja-flertall på landsmøtet. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Kristian Tonning Riise tror det ligger an til et flertall for å tillate eggdonasjon på landsmøtet.

– Vi hadde et knapt nei-flertall på landsmøtet for fire år siden, uten at det var noe særlig debatt om eggdonasjon, sier han.

I 2013 stemte 121 delegater for å tillate kvinner å donere egg i Norge, mens 176 stemte mot.

Helseminister Bent Høie (H) har ikke svart på VGs henvendelse, men har tidligere uttalt til Aftenposten at han ikke vil si om han vil tillate eggdonasjon eller ikke.