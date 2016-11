Høyre faller på ny VG-måling

Mens stadig flere velgere snur ryggen til Høyre, hadde Arbeiderpartiet fått like mange mandater som de fire borgerlige partiene til sammen, dersom VGs nye partibarometer hadde blitt valgresultatet.

Høyre har i hele år ligget – om ikke komfortabelt, så tydelig over 20 prosent i oppslutning blant velgerne. Denne måneden bikker derimot partiet under, med en tilbakegang på 2 prosentpoeng til 19,7 prosent. Samtidig trekker Frp til seg flere velgere med en oppgang på 0,6 prosentpoeng og en oppslutning på 12,2 prosent.

Det kan uansett tyde på at både Høyre og Frp nå rammes sterkere av en regjeringsslitasje enn vi har sett tidligere, mener valgforskere.

– Regjeringen sliter jo nå med å få på plass et budsjett, og det er jo mulig at dette har påvirket oppslutningen om Høyre allerede, sier valgforsker Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning til VG.

Samtidig legger han vekt på at det ikke er uvanlig at partier som sitter i regjering mister oppslutning på grunn av regjeringsslitasje. Dette kan Arbeiderpartiet nyte godt av, mener han.

Fakta om målingen Utfører: InFact Norge AS Hvem er spurt: Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer: 2 040 i to separate undersøkelser Vekting: Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015 Feilmargin: Maksimalt +/- 1,7 % gjelder totalutvalget Metode: InFact automatiske telefonintervjuer Periode: 9. og 16. november 2016

Ap og Sp utgjør flertall



Det er uansett vanskelig å knytte resultatene til konkrete hendelser, sier Karlsen. Det er Bernt Aardal, valgforsker ved Universitetet i Oslo enig i. Han mener imidlertid at det mest interessante er resultatene til Ap og Sp.

Til tross for at Arbeiderpartiet opplever nedgang med 0,1 prosent siden oktober, så har partiet mest oppslutning med på 38,1 prosent. Senterpartiet har derimot en økning på 0,3 prosentpoeng og dermed en oppslutning på 8,8 prosent.

– Arbeiderpartiet ligger nå på 38 prosent på flere målinger, med et snitt på i overkant av 36 prosent, sier Aardal:

– Når Senterpartiet ligger rundt 8–9 prosent i tillegg, gjør dette at de to partiene ville fått flertall på Stortinget både i henhold til denne målingen og andre målinger, konstaterer han.

Så vidt over sperregrensen



Når det gjelder de øvrige partiene er det lite endringer, viser målingene. Venstre og SV har lenge ligget mellom fire- og fem prosent og jobber dermed fremdeles med å holde hodet over vann.

Samtidig har KrF hatt en dårlig periode som nå har styrket seg igjen, etter at det har gått opp med 0,3 prosentpoeng og ender dermed opp med en oppslutning på 5,4 prosent.