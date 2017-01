Høyre endret to utlysninger: Høyre-mann fikk begge toppjobbene

Osmund Kaldheim ble Husbanken-sjef etter at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) endret utlysningsteksten. Det er andre gang han får en toppjobb etter en slik endring.

Osmund Kaldheim (52) ble fredag ansatt som ny toppsjef i Husbanken for en åremålsperiode på seks år. Han kommer fra jobben som rådmann i Drammen.

DN skriver at i den første utlysningen som ble sendt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25. oktober i fjor, het det at «Søkere må ha høyere utdanning»

Deretter kom kommunalminister Jan Tore Sanner med en «fornyet kunngjøring» der han endret teksten i utlysningen til: «Det er ønskelig med høyere utdanning».

Fristen ble også forlenget fra 11. november til 18. desember.

— Departementet ønsket et bredere tilfang av søkere. Alle søkere hadde de samme mulighetene til å søke på nytt, sier statsråd Jan Tore Sanner til DN.

Kaldheim fikk jobben fredag.

Ikke første gang

Men det er ikke første gangen Høyre-politikeren Kaldheim får hjelp til toppverv av sin egen regjering.

I 2005 vakte det stor oppstandelse da daværende kommunalminister Erna Solberg ansatte Kaldheim som sjef for Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Årsaken var at kritikerne mente at en bedre kvalifisert kvinne, Manuela Ramin-Osmundsen, burde fått jobben.

Den gangen var ikke Kaldheim søker i første runde, men ble aktuell da stillingen ble utlyst på nytt, med noe lavere krav til formell utdannelse.

Kaldheim har bare ex.phil og et ufullstendig grunnfag i statsvitenskap, men har en lang karriere i Høyre og i næringslivet.

– Grovt



Per Olaf Lundteigen (Sp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen reagerer kraftig på at den tidligere Høyre-mannen har fått stillingene etter at utlysningene har blitt endret.

– Hvis han har fått IMDI-stillingen på samme måten før, vil jeg si at det er grovt. Jeg kunne forstått det hvis det hadde skjedd én gang, men har det skjedd to ganger er det noe helt spesielt med denne karen, sier Lundteigen ironisk.

– Det er helt tydelig at det er utrolig viktig å få Kaldheim i betrodde stillinger. Han må ha noen egenskaper som er helt fantastiske, sier Lundteigen til VG.

Helga Pedersen i Arbeiderpartiet mener regjeringen nå må redegjøre for hele ansettelsesprosessen.

– Det er viktig når man utnevner folk til viktige stillinger i samfunnet, at det ikke kan stilles spørsmål i etterkant. Hvis det oppstår mistanke om at regjeringen har endret spillereglene underveis, kan det skade Kaldheims rolle som direktør i Husbanken, sier Pedersen til VG.

– Hva tenker du om at Høyre har endret utlysningsteksten til to stillinger der Kaldheim har fått stillingen begge gangene?

– Nå må vi først høre hva regjeringen sier før man trekker bastante konklusjoner, men i motsetning til Jan Tore Sanner mener jeg det er grunn til å stille spørsmål om hva som har skjedd her, sier Pedersen.

– Ønsker bredere tilgang av søkere



Statssekretær Sigbjørn Aanes opplyser til VG fredag ettermiddag at Erna Solberg ikke er tilgjengelig for spørsmål.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er heller ikke tilgjengelig for intervju, men skriver følgende i en epost:

– Det er mitt ansvar at Husbanken får den beste direktøren. Det får vi med Osmund Kaldheim. Han har bred ledererfaring som rådmann i Drammen, ordfører og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Han beskriver ansettelsesprosessen som ordinær, og understreker at et rekrutteringsbyrå har hatt ansvar for prosessen.

– Da departementet lyste ut stillingen som Husbankdirektør på nytt, var det fordi vi ønsket bredere tilfang av søkere. Dette er helt i tråd med at jeg allerede våren 2015 åpnet for at det i stillingsannonsene bør stå at høyere utdanning er ønskelig, ikke at det er et krav, skriver Sanner.

Osmund Kaldheim opplyser til DN at han ikke ønsker å kommentere saken utover at han søkte stillingen som administrerende direktør i Husbanken.

Kaldheim har ikke besvart VGs henvendelser fredag.