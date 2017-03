Helseministeren vil ikke straffe rusmisbrukere

GARDERMOEN (VG): Bent Høie (H) har snudd. Istedenfor å straffe besittelse og bruk av narkotika, vil han tilby rusmisbrukerne hjelp.

– Straff innebærer bare flere unødvendige nederlag for mennesker som er rusavhengige. Det gjør veien til rusfrihet lengre enn nødvendig, sier Høie til VG.

Helseministeren tar til orde for at bruk og besittelse av narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. I stedet skal den som blir tatt få tilbud om hjelp. Før mente Høie at straff var det eneste riktige.

– Jeg har snudd. Blant rusavhengige og i deres organisasjoner er det ofte veldig mange ulike syn, men dette er de enige om. Da er det verdt å lytte til, sier helseministeren.

Høyres programkomité er enig med Høie. I forslaget til nytt partiprogram foreslår de å «overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale

rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten».

Fortsatt ulovlig



Både erfarne rusmisbrukere og unge som blir tatt av politiet for første gang, skal få tilbud om hjelp istedenfor straff. Men det skal fortsatt være ulovlig å bruke og være i besittelse av narkotika, understreker Høie.

– Det er viktig at man fra samfunnets side fortsatt sender signaler om at dette er ulovlig. Det vil også gjøre at det er en terskel for ungdommer å bruke illegale rusmidler, sier han.

– Men straff skal jo virke avskrekkende?

– For en ungdom virker det nok like avskrekkende å risikere å måtte møte for en kommisjon og diskutere hvilken hjelp man skal ha, mener Høie.

Må møte i kommisjon



Han viser både til Portugal og Nederland når han argumenterer for å bytte ut straff med hjelp. Blir man tatt for å bruke eller oppbevare narkotika til eget bruk, skal man måtte møte i en tverrfaglig kommisjon. Der vil man få råd, veiledning og tilbud om hjelp.

– Å få straff kan hindre videre utdanning og arbeid, og bli et første steg på en kriminell løpebane istedenfor et vendepunkt for å få hjelp, sier Høie.

Han har foreløpig ikke alle detaljene klare, men vil sette i gang en utredning. Mandatet vil være at samfunnets reaksjon på besittelse og bruk av narkotika skal være helse- og sosialfaglig oppfølging, og ikke reaksjoner i justissektoren.

– Tror du dette blir billigere for samfunnet?

– Når vi starter, kommer det til å ha en kostnad, men over tid er jeg sikker på at det kommer til å være billigere, sier Høie.

100 prosent enige



RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon roser helseministeren for å ha endret mening.

– Dette støtter vi 100 prosent, sier informasjonsansvarlig i Rio, Kenneth Arctander Johansen.

Han forteller at mange som misbruker rusmidler har en svært vanskelig økonomi. Å stadig ble bøtelagt for å bruke eller ha narkotika på seg, kan bli en stor belastning.

– Bøtelegging fungerer sikkert for å fjerne det som blir oppfattet som forstyrrende mennesker, men det er dypt usolidarisk og motvirker rehabilitering, sier Johansen.

Motvirker rehabilitering



Ifølge informasjonslederen treffer bøteleggingen veldig skjevt. De som i første rekke får bøter, er personer som har så store problemer at de kommer i kontakt med politiet.

– Dette er rusavhengige som oppsøker åpne russcener og får høyere bøter enn det som er vanlig. Å være i gjeld når man skal slutte med rus, gå inn i behandling eller begynne å jobbe, er ekstremt problematisk. Mange tryner på grunn av dårlig økonomi når de skal rehabiliteres, sier Johansen.

Han roser helseministeren for å ha gjort mye for mennesker som sliter med rus og psykiske problemer.

– Høie har vært flink. Men det trengs fortsatt svært store satsinger på rus og psykisk helse, sier Johansen.

Hjelp istedenfor straff for dem som blir tatt med narkotika, er ifølge Johansen en symbolsk viktig sak.

– Det vil ha noe å si for dem som blir rammet av politikken i dag, og kan fungere for å få flere inn i behandling. Det er imidlertid ikke nok til å løse de problemene vi står overfor, understreker han.