Hareide om Høyres eggdonasjons-utsettelse: Beste som kunne skje

GARDERMOEN (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide sier at han var lettet over at Høyre-landsmøtet med knapt flertall vedtok å utsette debatten om eggdonasjon.

– Jeg registrerer at Høyre får en debatt om dette om et år. Fra mitt ståsted var dette det beste som kunne skje, sier Hareide til VG.

Lørdag morgen var KrF-lederen invitert til Høyres landsmøte for å holde en hilsningstale. Fredag var Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande på talerstolen på Gardermoen,

Inviterte Frp, Venstre og KrF



Alle fire ble tatt imot med stående applaus. Høyre ønsker at alle fire blir med videre, dersom det blir borgerlig flertall etter stortingsvalget i høst.

Men to av dem, Hareide og Grande, ønsker at statsminister Erna Solberg (H) kaster ut Frp og danner regjering med dem.

Hareide sa i sin tale at Høyre og KrF er på sitt beste når de to partiene samarbeider.Han nevnte ikke Frp.

Opptatt av hva Høyre mener



KrF-lederen nevnte en uttalelse fra tidligere Høyre-leder Jan P. Syse, som sa at KrF minner Høyre på om at politikk handler om mer enn penger, mens Høyre sørger for at KrF husker at penger også har betydning i politikken.

– Hvorfor er jeg opptatt av hva Høyre mener? Det er fordi Høyre er viktig for KrF. Jeg tror Høyres landsmøte bør være litt mer bekymret den dagen en leder i KrF ikke bryr seg om hva Høyre mener, sa Hareide.

Hadde blitt ja



Hareide sier til VG at Høyre ganske sikkert hadde sagt ja til eggdonasjon, dersom ikke Erna Solberg og helseminister Bent Høie hadde advart landsmøtet, og bedt Høyres øverste organ om å utsette hele saken til 2018.

– Ja, det var min lesing av debatten, sier Hareide.

– Var det hensynet til KrF som stoppet dette vedtaket?

– Jeg tror Høyre har tatt dette standpunktet på egne kjøl. Ingen liker å bli styrt av andre. Men jeg hørte mange av de som ønsket denne utsettelsen, bruke KrFs argumenter, sier KrF-lederen.

– Hva ville vært konsekvensen av ja til eggdonasjon i Høyre?

– Jeg har vært opptatt av å si at enkeltsaker skal ikke kunne styre det store samarbeidet, Men det er klart det har betydning for KrF, det er det ingen grunn til å legge skjul på.

Ingen bio-enighet



Høyres utsettelse innebærer at regjeringen ikke vil si ja til eggdonasjon i den varslede stortingsmeldingen om bioteknologi i vår. Det fjerner et viktig hindrer for enighet mellom de fire samarbeidspartiene om meldingen, men Hareide sier at det fortsatt gjenstår mange nok stridsspørsmål:

– Det er ingenting som tyder på at de fire partiene vil komme til enighet om en bioteknologi-melding, sier Hareide.

