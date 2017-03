Flertall i Høyres redaksjonskomité vil tillate eggdonasjon

Flertallet i Høyres redaksjonskomité vil tillate eggdonasjon. Nå er det ventet opphetet debatt før landsmøtet avgjør om det blir Høyres politikk.

Eggdonasjon ligger an til å bli et av de største stridstemaene på Høyres landsmøte, som starter i dag. Et flertall i redaksjonskomiteen ønsker å tillate eggdonasjon i Norge.

Høyres programkomité omtaler ikke saken overhode i sitt utkast til partiprogram. Både Oppland, Hedmark, Hordaland, Vestfold, Oslo og Unge Høyre har imidlertid foreslått at å tillate eggdonasjon skal inn i programmet.

Redaksjonskomiteen er delt i sin innstilling. Leder Frank Jenssen er blant dem som ikke ønsker at eggdonasjon skal omtales i Høyres partiprogram.

En kartlegging VG gjorde i februar viste at minst åtte fylkeslag ønsket at eggdonasjon skulle bli lovlig.

Sidestille med sæddonasjon



Leder i Høyres Kvinneforum, Tina Bru, er blant dem som mener eggdonasjon bør bli tillatt i Norge.

– Det er lov med sæddonasjon. Da bør det være lov med eggdonasjon også, sier hun til VG.

Bru er leder av resolusjonskomiteen, som skal behandle inkomne forslag til resolusjoner. Det har kommet inn tre forslag som omtaler eggdonasjon.

Høyres Kvinneforum og Telemark Høyre foreslår å tillate eggdonasjon, mens Vest-Agder Høyre tar til orde for en gjennomgang av dagens lovgivning i spørsmålet om eggdonasjon.

Blant andre viktige temaer på Høyres landsmøte er pengebruk på forsvaret. Som VG tidligere har skrevet, vil flertallet av Høyres fylkeslag forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024. Redaksjonskomiteen avviser imidlertid å tidfeste et mål på når Norge skal nå toprosentmålet.

Et flertall i komiteen åpner også for heroinassistert behandling.