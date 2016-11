Fabian Stang vrakes av de unge

Unge Høyre i Oslo har levert sin nominasjonsliste til Stortingsvalget. Det spesielle er at Fabian Stang ikke er nominert.

Oslos tidligere ordfører, Fabian Stang (61) offentliggjorde i september at han ønsker å bli nominert på sikker plass på Oslo Høyres stortingsvalgsliste; en av de øverste plassene.

– Bedre enn Stang



Det øret har ikke Unge Høyre i hovedstaden lyttet til:

Distriktsstyret i Oslo Unge Høyre har foretatt sin prøvenominasjon og prioritert ti kandidater, som toppes av Ine Marie Eriksen Søreide (40), Nicolai Astrup (38) og Michael Tetzschner (62).

Blant de ti har de også funnet plass til to ungdomskandidater: Mathilde Tybring-Gjedde (24) og Maria Gøthner (26).

– Vi er veldig godt fornøyd med listen og har prioritert politikere som vi mener vil kunne representere Unge Høyres syn, sier Nicolai Øyen Langfeldt, leder i Oslo Unge Høyre.

– Det en spesiell ting knyttet til den listen og det er at Fabian Stang er utelatt?

– Ja, det er riktig. Vi tar utgangspunkt i det som tjener Unge Høyre best og anser at de ti vi har innstilt bedre vil tale Unge Høyres sak enn Fabian Stang.

– Flott jobb



– Han er både populær og profilert?

– Vi har kun tatt stilling til de ti øverste på listen og det er mange flere plasser på en nominasjonsliste, så det er sikkert plass til Stang på andre plasser. Vi er veldig godt fornøyd med at vi har så to gode ungdomskandidater at vi kan foreslå dem på topp-ti-listen, sier Langfeldt og viser til de to unge kvinnelige politikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Maria Gøther, som er innstilt på 8. og 9. plass.

VIL HA ANDRE ENN STANG: Leder Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Unge Høyre. Foto: Joakim Breivik/Unge Høyre

– På topp har vi satt Ine Marie Eriksen Søreide, som gjør en flott jobb som statsråd og leder i Oslo Høyre, Nikolai Astrup, sier Unge Høyre-lederen.

Fabian Stang ble nylig statssekretær for Norges innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Han ønsker bare å gi en kort kommentar til at han er utelatt.

– Alle på listen til Unge Høyre er gode kandidater.

I intervjuet med VG i september, da Stang fortalte om sine stortingsambisjoner, fortalte han også at han ikke ønsker stille som ordførerkandidat i Oslo ved neste kommunevalg.

Ved stortingsvalget i 2013 fikk Oslo Høyre seks representanter inn på Stortinget. Med Eriksen Søreide i regjering, betyr det at 7. plassen gir stortingsplass i dag.

Her er listen



Her er de ti toppkandidatene som Oslo Unge Høyre vil nominere til stortingsvalget 2017.

1. Ine M. Eriksen Søreide (40), Gamle Oslo

2. Nikolai Astrup (38), Frogner

3. Michael Tetzschner (62), Vestre Aker

4. Mudassar Kapur (40), Nordstrand

5. Stefan Heggelund (32), Grünerløkka

6. Heidi Nordby Lunde (43), Grünerløkka

7. Kristin Vinje (53), Nordre Aker

8. Mathilde Tybring-Gjedde, (24), St. Hanshaugen

9. Maria Gøthner, (26), Sagene

10. Torbjørn Sølsnæs, (41), St. Hanshaugen