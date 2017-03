Erna til Høyre-landsmøtet: Varsler store endringer

GARDERMOEN (VG) Høyre-leder og statsminister Erna Solberg lånte Aps gamle slagord «arbeid til alle» da hun åpnet Høyres landsmøte torsdag ettermiddag.

Små forskjeller, arbeid til alle, et grønnere næringsliv og verdige liv for syke og eldre var Solbergs åpningsbudskap i landsmøtetalen.

Men samtidig varslet hun at Norge vil stå overfor store endringer de neste 10 årene:

– Utfordringene det norske samfunnet står overfor, er kanskje mer fundamentale enn på lenge, sa Solberg, og nevnte digitalisering og et høyere omstillingstempo i arbeidslivet.

– For Norge vil det neste tiåret bli en nasjonal formingstid, la hun til, og sa at det er det er en styrke for Norge at det er liten politisk uenighet om de store samfunnsmålene.

TALETRENGT: Erna Solberg holder sin åpningstale på Høyres landsmøte på Gardemoen. Foto: Fredrik Solstad

«Vi tror på Norge»



Likevel, sa hun, er stortingsvalget til høsten et avgjørende verdivalg.

Så lanserte hun Høyres slagord foran valgkampen: «Vi tror på Norge».

– Høyre bruke denne viktige muligheten til å skape et varmt og inkluderende samfunn, med arbeid til alle og et grønnere næringsliv, sa Solberg.

«It´s complicated»

Hun mener at høyresidens fortrinn foran venstresiden er vilje og evne til omstilling og endringer:

– På Facebook kan man velge mellom ulike alternativer for hva slags forhold man for tiden er i: Singel, samboer, forlovet, gift og så videre.I tillegg har Facebook et alternativ, som jeg tenker passer ganske godt på den norske venstresidens forhold til endring, nemlig: «It´s complicated», sa Solberg.

Flere oldemødre



Solberg med en god og en dårlig nyhet:

– Den nye, offensive klimapolitikken er kommet for å bli. Oljealderen kommer ikke tilbake, sa hun.

Og:

– Vi skal glede oss over at flere får oppleve en barndom sammen med bestefedre og oldemødre.

Flere ganger i talen kom hun tilbake til poenget med å sørge for små forskjeller.

I VG torsdag tar imidlertid Kåre Willoch (88), en av Solbergs forgjengere som partileder og statsminister for Høyre, et oppgjør med barnefattigdommen.

Skape jobber for ungdom



– Lykkes vi med disse tre: Tydelig lederskap, hjelp over kneiken og å ta vare på verdiene samfunnet vårt bygger på, så vil det bli lettere å skape trygghet rundt de endringene vi står foran, sa hun.

Hun sa at skaping av nye arbeidsplasser vil stå sentralt de neste fire årene. Solberg mener Høyre må prioritere å få ungdom ut i arbeid, skape jobber for å redusere arbeidsledigheten, men også at det må være plass til også de godt voksne som ønsker å jobbe lengre.

– Og for å betale for velferden må de skapes i privat sektor, sa Solberg.

Moderate skattelettelser

Høyre-lederen gjentok forslaget til skatte-retning som partiet skal vedta denne helgen på landsmøtet:

– Vi går til valg på å styrke norske arbeidsplassers konkurransekraft. Derfor lover vi moderate skattelettelser som skal gjøre det lettere å være gründer og å skape nye arbeidsplasser, sa hun.



Skattesystemet skal forbedres ytterligere for å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, la hun til.

Hun beskyldte sine politiske motstandere for å sette den store satsingen på vei og jernbane i nasjonal transportplan i spill gjennom sin motstand mot reformer.

– Men fisken fra Fosen er ikke mye verdt, om vi ikke får den frem til kundene i rett tid. Tømmer kommer på kjøl fra utlandet, hvis det er rimeligere enn å frakte det fra Hedmark, sa Solberg.



Flere ganger gjentok hun at det grønne skiftet og endringer som følge av klimautfordringer vil komme, og at det er ingen vei tilbake. Solberg la til at man ikke kan regne med at staten vil betale for alle kostnader knyttet til klimavennlige løsninger, men støtte forskning og innovasjon for å bygge et mer klimavennlig samfunn.