Erna Solberg: Alle skoler skal ha en kodeknekker-lærer

GARDERMOEN (VG) Læreren som kunne ha hjulpet Erna Solberg til å overvinne dysleksi på barneskolen, kan bli obligatorisk på alle norske lærerværelser.

Nå vil Høyre programfeste kodeknekkeren.

– Vi vil foreslå at alle skoler skal ha en kodeknekker i lærerstaben, sier Høyre-lederen til VG.

Hun har selv funnet på tittelen, som alle som har kontakt med norsk skole like gjerne kan lære seg med en gang.

Høyre vil nemlig lovfeste denne funksjonen, kodeknekkeren, i skole-Norge:

Landsmøtetalen: Erna Solberg varslet store endringer

Knekke lærekoder



– En kodeknekker en en som knekker lærekoder. Som kan få et barn med dysleksi til å komme over terskelen og knekke lesekoden, Eller forstå matematikk, sier statsministeren.

– Er dette læreren du selv aldri fikk, og som kunne ha hjulpet deg med dine lesevansker?

– Ja, jeg har jo selv erfaring med dysleksi. Det er jo ikke sikkert at mine staveproblemer hadde blitt oppdaget allerede i første klasse. Men det handler om å se disse barna som ikke kommer like raskt, og kunne hjelpe dem ut fra deres forutsetninger.

Erna om sine lesevansker: Fikk beskjed om å ta seg sammen

Lovfestet



Statsministeren sier at dette skal bli et lovfestet tiltak i pakken for tidlig innsats, dersom Høyre får bestemme videre. Hun har besøkt flere skoler og sett behovet selv:

– I en klasse med 28 elever, en lærer og en assistentlærer, møter de raskt dette. I løpet av åtte uker i første klasse ser de hvem som sliter, men så opplever mange lærere at de kommer til kort med å følge dem opp. Da trenger de noen som er spesialisert på ulike læremønstre for ulike barn, sier Solberg.

– Hva slags utdanning har en kodeknekker?

– Nå når lærerutdanningen blir femårig, vil dette være en mulig fordypning, Nå skal vi skape etterspørsel slik at flere fordyper seg, sier Erna Solberg.

Les også: Slik blir den femårige lærerutdanningen

Positiv



– Det er veldig positivt at Høyre kommer etter med tidlig innsats, det har vi etterlyst i mange år, sier Trond Giske, Aps nestleder og leder i Stortingets utdanningskomite,

– Har du tro på kodeknekkeren til Erna Solberg?

– Jeg tror at hun mener lærere som tar mastergrad i spesialpedagogikk i den nye lærerutdanningen. Det var Høyre opprinnelig imot, men hvor de snudde etter massive protester i høringsrunden. Jeg mener at alle tiltak som kan hjelpe barna til å knekke lese og regnekoden, men er usikker på om bare en kodeknekker på hver skole er nok.

Alle må være kodeknekkere



– Hva er ditt alternativ?

– Ideelt sett bør alle lærere få være kodeknekkere. Den viktigste nøkkelen er tid. At man har små nok klasser og mange nok lærere til at hver enkelt elev får nok tid, oppmerksomhet, øving og veiledning til de behersker det. I en klasse med 30 elever har læreren to minutt på hver elev innenfor en klokketime. Ap har lansert en lese-, skrive- og regnegaranti som skal dekke opp dette, sier Trond Giske.