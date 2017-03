Erna skeptisk til å behovsprøve barnetrygd

Fredag skal Høyre bestemme sin nye familiepolitikk. Statsminister Erna Solberg (H) deler noen av partinestor Kåre Willochs bekymringer for å behovsprøve barnetrygd.

Partiveteranen (88) har lovet å tale programkomiteen midt imot når Høyres landsmøte på Gardermoen fredag skal bestemme hvordan barnetrygden skal innrettes fremover. Willoch advarte i VG i går sterkt mot å vedta behovsprøving av barnetrygden.

– Behovsprøving av barnetrygd vil bli en stor ulykke. Det vil svekke økonomien til familier som sliter ytterligere, fastslår Willoch.

Det var i september i fjor at VG kunne fortelle om det kontroversielle forslaget: Høyre-representantene Kristin Vinje og Kristin Ørmen Johnsen ville programfeste en historisk omlegging av barnetrygden. Barnetrygdpengene som ble igjen når SFO og barnehagen var blitt gratis, ville de bruke til en behovsprøvd restbarnetrygd for de med lavest familieinntekt.

Programkomiteen er delt om forslaget, og før landsmøtet har statsminister Erna Solberg vegret seg mot å si hva hun mener om barnetrygden. Heller ikke før debatten vil hun si klart ja eller nei til behovsprøving, men Høyre-lederen er skeptisk.

– Jeg synes landsmøtet skal få ha en behandling av dette. Men som jeg har sagt før, mener jeg at det er mindre å hente på behovsprøving av barnetrygd enn mange tror, sier Solberg til VG.

– Kan bli terskel for yrkesaktiviet

Et flertall i programkomiteen går inn for å beholde ordningen med barnetrygd, men vil vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi. Det kan bety behovsprøving.

Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning. I tillegg vil de målrette tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.

– Jeg har ikke noe problem med at folk som har god inntekt ikke mener de trenger barnetrygden. Men jeg tror ikke man må glemme at for helt vanlige familier er barnetrygden et viktig bidrag, sier Solberg.

Hun mener det ikke er uproblematisk å gradere barnetrygden etter foreldrenes inntekt:

– Det kan bli en terskel for yrkesaktivitet. Det gjør at det er noen utfordringer med behovsprøving, sier statsministeren.

SV helt enig med Willoch



SV-leder Audun Lysbakken er for en gangs skyld helt enig med noen i Høyre.

– Jeg og Kåre Willoch er så enige i denne saken! Han har helt rett, mener Lysbakken.

– Å behovsprøve barnetrygden er totalt elendig fordelingspolitikk. Konsekvensen vil være at regningen sendes til de nest fattigste familiene. Det er veldig alvorlig for lavtlønte familier som har god bruk for barnetrygden.

Lysbakken viser til en splitter ny offentlig utredning, som foreslår å behovsprøve barnetrygden og innføre gratis barnehage.

Utregninger utvalget har gjort for det de kaller en «målrettet barnetrygd», viser at familier med mer enn 284.000 i samlet disponibel inntekt vil få redusert barnetrygd. Familier med lavere inntekt vil få mer i barnetrygd.

– Fattige vil få mindre barnetrygd

Dermed vil mange familier som allerede lever under fattigdomsgrensen rammes hvis barnetrygden blir behovsprøvet, ifølge SV lederen.

Statistisk sentralbyrå satte i 2015 lavinntektsgrensen (60 prosent av medianinntekt) på 339.000 kroner for en enslig forsørger med to barn. For par med ett barn er grensen på 382.000 kroner.

Med beregningene til utvalget vil disse familiene få mindre barnetrygd hvis den skal målrettes etter inntekt.

– Det er stikk i strid med det vi har fått høre av dem som vil behovsprøve barnetrygden. De sier at det handler om at folk som er rike ikke trenger barnetrygd, sier Lysbakken.

– Hva med å behovsprøve, men å heve inntektsgrensene noe?

– Da må man bruke veldig mye penger, og det er ikke Høyre interessert i. Dette bør være en kraftig advarsel om ikke å tukle med barnetrygden. Mange familier som virkelig trenger disse pengene vil få mindre og forskjellene vil øke, sier Lysbakken.