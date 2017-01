Erna lover barn null mobbing – selv om det er umulig å innfri

SUNDVOLLEN (VG) Erna Solberg vet at hennes nye løfter om null mobbing, vold og overgrep mot barn er umulig å innfri. Likevel er løftene høyest på hennes dagsorden i den grytidlige valgkampen.

– Jeg vil ha kampen mot mobbing som punkt èn fordi det er et av de viktigste målene vi kan ha for å gi barn en bedre hverdag. Du klarer ikke å konsentrere deg om fagene hvis du er redd før friminuttet eller redd for det som skjer på skoleveien, sier statsminister Erna Solberg til VG under Høyres felleskonferanse på Sundvollen i Buskerud.

- Men du kan vel strengt tatt ikke love norske barn og unge null mobbing?

– Vi har jo allerede en nulltoleranse for mobbing. Derfor må vi ha et hårete mål om at ingen skal oppleve mobbing, svarer Solberg.

Les Odin-saken her

Lover tøffere lover mot mobbing



Hun vil gjøre noe av det samme som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik gjorde helt på starten av 2000-tallet, nemlig å engasjere seg mer personlig og aktivt som statsminister i kampen mot mobbing.

– Jeg vil sette mobbing høyere på min egen dagsorden og på hele samfunnets dagsorden. Vi kan alle gjøre noe for å hjelpe barna som har et dårlig utgangspunkt, sier statsministeren.

I sin tale til den store partikonferansen på Sundvollen sa Solberg søndag at Høyre skal sørge for tøffere lover mot mobbing. Skolene skal også ha en klar plikt til å forebygge mobbing og til å ta tak i mobbesaker raskt. Reaksjonene mot skoler som ikke følger opp, skal bli tøffere. I tillegg skal det bli lettere for barn å si fra enn det det er i dag, og det skal nytte å si fra, forsikret Erna Solberg.

Nettmobbet etter sin død

Vil bruke politiressurser på mobbing



Hun er også opptatt av at barn og unge i sterkere grad må beskyttes mot vold- og overgrep. Det har munnet ut i enda et uttalt løfte om at -barn og unge skal ikke oppleve vold og overgrep.

–Kan du virkelig skrive under på et løfte om det?

– Hvis ikke vi har null vold og overgrep som mål, da spiller vi falitt. Så skal vi i mye større grad bruke politiressurser på dette, skaffe spesialister som kan etterforske, forhindre og slå ned på dette. I tillegg skal barnevernet være i stand til å hjelpe familier som har det vanskelig. Men vi kan ikke akseptere at barn blir slått i Norge. Kanskje vi må bli flinkere å fortelle folk fra flerkulturelle miljøer at her i Norge så har vi klare regler og grensesetting og hva som er lov og ikke lov. Vi må korrigere tidligere for å slippe å komme løpende med tvangstiltak i etterkant, svarer Erna Solberg.

Ap-Giske vil ha strakstiltak mot mobbing: – Vi må handle nå

Hun og Høyre er også opptatt av at alle barn, uansett familiens økonomi og foreldrenes ressurser, skal sikres deltakelse i minst en fritidsaktivitet. Tiltaket er et av flere mot økt barnefattigdom i Norge.

–Hva betydde din egen aktivitet i oppveksten for at du etter hvert ble politisk leder og statsminister?

–Jeg var nærmest overaktiv som barn. Jeg hadde tre fritidsaktiviteter noen dager, og deltok i musikkorps, tok pianotimer og drev med svømming. Det var kanskje litt for mye av det gode. Men når du er med i disse miljøene så vokser du, du får ulike vennegrupper. Og du kan oppleve at du må ta ansvar og ledelse, sier Erna Solberg.

Slik skal regjeringen redusere mobbingen

Høyres fem løfter til barn:

1. Barn skal ikke mobbes.



2. Barn skal gå på en skole som gir dem verdens beste muligheter.



3. Barn som har det vanskelig, skal få god hjelp.



4. Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep.



5. Barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.

(Kilder: Høyre og partileder/statsminister Erna Solberg)