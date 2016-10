Eks-ordfører med en «rett høyre» mot eget parti

Tidligere Høyre-ordfører, Per Sigurd Sørensen, angriper egen statsminister og kulturminister for Brækhus-hyllest.

«Take it away», ropte statsminister Erna Solberg i det som var startsignalet for det første profesjonelle boksearrangementet i Norge siden forbudet i 1981.

Jublende kunne hun se Cecilia Brækhus slå knock-out på franske Anne-Sophie Mathis, noe som fikk tidligere Høyre-ordfører i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen, til å reagere.

– Pinlig, tragisk og flaut at Norges regjering er stolt over å slippe dette til! Og når statsministeren står i ringen etterpå og hyller tre minutter som ender med at motstanderen slås til blods, er det bare pinlig, skrev han i et Facebook-innlegg etter kampen.

– Det er veldig beklagelig at forbudet har blitt opphevet og at statsministeren og kulturminister Linda Hostad Helleland hyller Brøkhus. Jeg er en veldig sterk motstander av proffboksing på grunn av de medisinske farene, utdyper den mangeårige Høyre-politikeren til VG.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

– Direkte lite pent

Det var etter at de blåblå tok over makten i landet i 2013 at det ble bestemt at forbudet mot proffboksing skulle oppheves. I 2014 ble det vedtatt på Stortinget, og lørdag kveld kunne Cecilia Brækhus for første gang i sin karriere proffbokse lovlig i Norge.

– Utrolig gøy. Det gikk litt fort synes jeg, sa Erna Solberg foran et fullsatt Oslo Spektrum etter kampen.

Selv om Sørensen er prinsipiell motstander av boksing fulgte han med på boksekampen.

– Det var litt tilfeldig at jeg skrudde på kampen, men jeg ville følge litt med på settingen. Jeg ble rystet over det jeg så. Det er direkte lite pent å se to voksne mennesker slå hverandre til blods.

– Skjønner du at det blir sett på som underholdning?

– Javisst, men jeg synes det er veldig beklagelig. Formålet er å jo å skade den andre. Det er så mange medisinske grunner som taler for forbud og jeg er veldig skuffet over at regjeringen vedtok å oppheve dette.

– Helt naturlig å være tilstede

Da regjeringen la frem forslaget til lovendring i 2013 uttalte Siv Jensen og Erna Solberg at de ville oppheve forbudet slik at «Brækhus og andre kunne utøve sporten i hjemlandet».

– Som de fleste andre land må også vi tåle å se på profesjonell boksing, har hun tidligere uttalt til TV2.

Hun var ikke tilgjengelig for kommentar søndag kveld, men kulturminister Helleland skriver i en epost til VG at det ikke er noen grunn til at de ikke skulle være tilstede på arrangementet.

– Når vi i går fikk den første profesjonelle boksekamp i Norge på 35 år og dette er noe vi har kjempet for politisk gjennom mange år, var det helt naturlig at vi var tilstede og markerte dette, skriver hun i e-posten.

Kunnskapsløs beslutning

Helleland forteller at regjeringspartiene gjennom mange år har vært klare på at de ønsker forbudet opphevet.

– Gjennom mange år har norske utøvere reist til utlandet for å konkurrere i proffboksing, men nå har vi lagt til rette for at proffboksing også kan foregå i organiserte rammer og med tydelige helse- og sikkerhetskrav i Norge.

Eks-ordfører Sørensen mener derimot at proffboksing aldri hadde blitt tillatt hvis ikke Brækhus hadde vært i verdensklasse i sporten og legger særlig vekt på de medisinske farene.

– Regjeringen opphevet forbudet på et syltynt grunnlag. Hele avgjørelsen om å tillate proffboksing er en kunnskapsløs beslutning.

